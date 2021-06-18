Похороны Григория Чапкиса: в Киеве прощаются со знаменитым хореографом

В пятницу, 18 июня, в Киеве прощаются с известным украинским хореографом и судьей проекта "Танцы со звездами" Григорием Чапкисом.

Церемония проходит с 11:00 до 13:00 в Национальной Филармонии Украины. После этого Григория Николаевича похоронят на Байковом кладбище.

Гроб с артистом привезли в 10:30. На церемонию приехали воспитанники Чапкиса, а также дети, внуки и другие родственники, друзья и коллеги.

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Под филармонией стоят авто полиции, а также "скорая".

Сын Чапкиса Грег прилетел из Америки, чтобы проводить отца в последний путь. Об этом он сообщил личных Instagram-stories.

Напомним, что Григорий Чапкис умер 13 июня на 92 году жизни после продолжительной болезни. Причиной смерти танцора стал преклонный возраст.

Коротко о знаменитости:

Григорий Чапкис – украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины, судья телевизионного проекта "Танцы со звездами", руководитель "Школы танцев Чапкиса". Был четырежды женат. Четвертая супруга моложе Чапкиса на 51 год – она ровесница его внучки Анны Сафрончик.

Также OBOZREVATEL собрал последние прижизненные фото Григория Чапкиса, которыми ранее делились дети хореографа в соцсетях.