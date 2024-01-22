'Зачем вы раздражаете народ? Гадко, стыдно...' Ксения Мишина разозлила сеть очередным видео с отдыха

Известная украинская актриса Ксения Мишина продолжает отдыхать в солнечной Азии, откуда регулярно публикует курортный контент. Поначалу звезда развлекалась в Таиланде, теперь же наслаждается прелестями Бали. Украинцам в это время кажется, что артистка совсем оторвалась от реальности и забыла, что в Украине продолжается полномасштабная террористическая война.

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Интернет-пользователей преимущественно раздражает не то, что Мишина уехала отдыхать, а то, как она это транслирует в своих соцсетях. Возмутительные комментарии все чаще появляются на странице актрисы в Instagram, в том числе и под новым постом.

На новом обнародованном видео Ксения в купальнике мятного цвета купается под водопадом, параллельно демонстрируя фанам загорелое подтянутое тело.

"Жизнь – удивительная история. Просто дело в том, что некоторые люди не осознают, что они авторы и могут писать ее так, как захотят", – оставила под кадрами Мишина.

Эти слова еще больше возмутили некоторых пользователей, попытавшихся объяснить звезде, что некоторые люди, в том числе жертвы российских ракетных атак или вдовы героев-военных, не писали себе такую историю жизни.

Кроме того, комментаторы также оставляют под публикацией актрисы: "Зачем вы раздражаете народ? Ну, можете отдыхать – отдыхайте. Можете обеспечить себе такой отдых – пожалуйста. Но зачем это демонстрировать в целом?", "Вот живет человек, ни о чем не думает, что война, что беженцы, в каждом городе стало привычным видеть военных без ног на протезах, с костылями, люди живут в сараях, потому что нет дома, а она выставляет такие видео, неужели не понимает, как она раздражает людей. Гадко, стыдно смотреть", "Особенно мужчины сейчас ну не то слово имеют возможность жить, как хотят, жены военных, да и вообще семьи, дети", "Зачем нам это видеть? Сейчас такое не воспринимается положительно, когда ребята в окопах отмораживают ноги" , "Несколько странная подпись под видео. То есть военный, сидя в окопах, рискуя не дожить до завтра, голодный и замерзший сам себе "наавторил"? Исходя из Ваших слов, каждый сейчас имеет то, что заслужил и сами себе это организовали?"

Стоит отметить, что это уже не первый раз артистка страдает от хейта из-за своего контента с отдыха. Недавно ее раскритиковали за танцевальное видео с сыном из Таиланда. Позже актриса выложила видео у бассейна, за которое также попала под волну критики. Украинцы попытались объяснить, что кичиться загаром под пальмами, когда ты медийная персона и в твоей стране продолжается террористическая война, – неуместно.

Впоследствии интернет-пользователи не сдержали гнева, увидев контент актрисы с Бали. Людей возмутили фотографии звезды.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Мишина в Таиланде наткнулась на туристку из России. Эта встреча надолго ей запомнилась из-за агрессивного поведения женщины из страны-террористки. Подробности – в материале.

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