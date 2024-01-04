Известная украинская актриса Ксения Мишина провела зимний отпуск вместе со своим 11-летним сыном Платоном в Таиланде. Эта страна, к сожалению, до сих пор пользуется популярностью и среди российских курортников. Однажды кинозвезда встретила туристку из государства-террориста в магазине, и эта встреча надолго ей запомнилась.

Видео дня

Об этом Мишина рассказала в своих InstaStories. Она увидела, как россиянка общалась на людях со своей маленькой дочерью, что позволило сделать ей красноречивый вывод о стране-агрессоре и ее гражданах.

Так, россиянка публично и очень громко назвала свою дочь "дебилкой". Мишина была шокирована такой коммуникацией между мамой и ребенком.

"Недавно с Платоном наблюдали такую историю… Мама с дочерью (два года где-то) в магазине. Дочь что-то спросила у мамы. Но ей в ответ на весь магазин: "Закрой рот, дебилка!" – рассказала актриса.

Мишина поняла, что именно из-за такого отношения взрослых к детям в России вырастают новые и новые поколения агрессоров.

"Я даже застыла. Но потом вспомнила – это же подонки! Воспитывают таких же", – поделилась мыслями Ксения.

Как писал OBOZ.UA, ранее на пляже Най Янг в Пхукете, Таиланд, возле одной из гостиниц российский турист устроил оживленную дискуссию с самим собой, испугав других отдыхающих. Свидетели вызвали полицию, пожаловавшись на шум. Подробности – в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!