Для кого-то война, а для кого-то – Бали: Ксения Мишина устроила тур по курортам Азии и нарвалась на новый хейт

Известная украинская актриса Ксения Мишина устроила тур по курортам Азии, сначала отдыхав со своим 11-летним сыном Платоном в Таиланде, а ныне на Бали. "Заскочила на Бали" – так женщина подписала свою поездку в другую страну. Имея возможность путешествовать по экзотическим местам, Ксения вызвала новую волну хейта от фолловеров, которых очень раздражает долгий отпуск актрисы.

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Возмущенные комментарии украинцев Ксения насобирала под своим постом в Instagram. На Бали Мишина встретилась с актрисой и стендапером Катей Олос, и женщины решили этот момент запечатлеть на фото. Не всем понравились их хорошее настроение, поэтому подписчики решили излить всю свою зависть и злость в комментариях.

Некоторые интернет-пользователи возмутили "голые кости" и большое количество фотографий из отпуска, ведь пока военные воюют за Украину, блогеры позволяют себе отдыхать за границей.

Были и подписчики, утверждавшие, что деньги на отдых актриса "наворовала" из полученных со сборов для ВСУ. "Так могла бы бюджетнее отдыхать, а то заработала на донатах на ВСУ и вперед на Бали. Почему-то для простых людей отменили даже праздничные дни, сказав: "Нечего праздновать, в стране война". А здесь на тебе, актеры публично радуются", – возмутилась одна из подписчиц тем, что звезды имеют деньги на отдых, в то время как "простые люди" не могут отпраздновать обычные праздники.

Стоит отметить, что многие стали на защиту актрисы. Некоторые вспомнили о сборах, которые часто вылаживает Ксения, другие о донатах на армию, о которых регулярно она говорит.

Впрочем, были те, кто подробно объяснил, почему актриса публикует много фото из отпуска: "Она публичная личность. И для того, чтобы зарабатывать с контента, ей нужно хоть что-то выставлять каждый день. Вы наверняка знаете, что (к сожалению) любое напоминание о войне, инстаграм блокирует. Поэтому ничего не остается, как постить отдых и бытовую жизнь, чтобы были просмотры, лайки, монетизация. И поверьте, часть этих денег идет туда куда надо", – написал мужчина.

Это не первая волна хейта, которая "вылилась" на Ксению Мишину. OBOZ.UA писал, что за фотографии у бассейна в Таиланде на актрису также "нападали" люди, чтобы напомнить, что отдыхать сейчас неуместно, потому что в Украине война.

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