'Хвастаться неуместно, патриотка': Мишина в очередной раз нарвалась на хейт из-за видео из заграничного отдыха

Известная украинская актриса Ксения Мишина со своим 11-летним сыном Платоном сейчас отдыхает в Таиланде, откуда регулярно публикует курортный контент. На днях звезда "Крепостной" поделилась новым видео, на котором позирует в купальнике, загорая у бассейна на фоне пальм. Некоторые интернет-пользователи раскритиковали артистку за "неуместную кичливость" в условиях полномасштабной террористической войны.

Видео дня

Видео, вызвавшее бурную дискуссию в комментариях, Мишина разместила на личной странице в Instagram. Так, подписчики назвали знаменитость "оторванной от реальности" и порекомендовали отказаться от подобного контента во время войны.

На обнародованных кадрах Мишина решила продемонстрировать результат своих тренировок и правильного питания. Актриса показала подтянутое рельефное тело с бронзовым загаром. В описании она поделилась секретами своего рациона, благодаря которому, в частности, и достигла вожделенных параметров.

"Я пропагандирую здоровое сбалансированное питание. Сбалансированность – это наличие белков, жиров, углеводов. Краткий перечень входящего в каждый пункт. Белки: мясо (курица, говядина), лосось, яйца, тунец, белая рыба. Углеводы: батат, овощи, коричневый рис, овсянка, бобы, киноа, фрукты, гречка, макароны из твердых сортов Жиры: авокадо, орехи, растительное масло (кокосовое, оливковое), чиа, лосось, лен. Не забываем о воде и спорте. И ваше тело будет здоровым, сильным и красивым", – поделилась звезда.

Впрочем, реакция сети оказалась несколько отрицательной. В частности, хейтеры начали писать: "Я думаю, что в настоящее время неуместно такое видео, у нас война, а ты сидишь в бассейнах и наверное издеваешься над нами, над теми, кто остался дома", "Хорошо говорить о сбалансированном питании, когда у многих есть нечего и жить негде. Лосось. Авокадо. Но люди из Купянска или Курахово о том лососе и не мечтают, дабы кусок хлеба с молоком был для детей и куртка теплая", "МиГ взлетел, все в укрытие", "Подпишусь на вас уже после войны. Ваши посты на фоне реальности как-то очень сюрреалистично выглядят", "Как же это все надоело", "Надо думать головой, что выставляешь", "Хвастаться неуместно, патриотка! Ребята гниют в ямах, матери в слезах", "Боже, вы, наверное, живите не в Украине! Где-то обстрелы... не время сейчас. Так вы потеряете своих поклонников".

Следует заметить, что нашлось много и тех, кто встал на защиту Ксении, заметив, что она имеет право на отдых с сыном.

Стоит отметить, что это уже не первый раз артистка страдает от хейта из-за своего контента с отдыха. Не так давно ее раскритиковали за танцевальное видео с сыном из того же Таиланда.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Мишина в Таиланде наткнулась на туристку из России. Эта встреча надолго ей запомнилась из-за агрессивного поведения женщины из страны-террористки. Подробности – в материале.

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