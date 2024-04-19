Юрий Бардаш выдал новый бред о планах Кремля на Украину: юг отойдет России, Киев освободят, а националистов изолируют

Опальный продюсер-предатель Юрий Бардаш, приложивший руку к созданию коллективов "Грибы" и Quest Pistols, вообразил себя то ли военным, то ли геополитическим экспертом. Музыкант, сбежавший под крыло Кремля и получивший российское гражданство, с серьезным видом поразмыслил, что "останется от Украины", и размечтался о захвате Киева.

Бардаш до сих пор не смирился с тем, что российские оккупационные войска отступили или были отвергнуты ВСУ по многим направлениям. В безумных фантазиях артиста, как он рассказал пропагантистам, страна "потеряет южные области".

Экс-украинец несколько потерялся в географии областей, поэтому в число городов на южном направлении у него почему-то вошел Киев.

"Юг отойдет к России. А эта чепуха, которая там останется, сама себя изживет, за чем будет наблюдать весь мир. Единственная проблема – сколько это будет продолжаться. Как только мы освободим наших людей и Киев, нам ничего не придется делать", – выдал Бардаш.

Украинцев, не желающих подчиняться террористическим властям РФ, музыкант называет "зоопарком, цирком уродов, националистами и фашистами". Интересно, что всеми этими характеристиками коллаборант, очевидно, описывает и своего маленького сына Георгия, который во время благотворительного концерта своей мамы в Варшаве зачитал строчки стихотворения украинского поэта Николая Верещака "Моя Україна".

Продюсер уже запутался в своих тезисах и не видит связи с реальностью. Например, он посетовал, что в Киеве притесняют каких-то "русских". Откуда они взялись в украинской столице, путинист не объяснил.

К слову, от украинского паспорта артист отказываться не торопится. По его версии, документ дорог Бардашу как история, но самая очевидная причина – возможность выезжать за границу как украинец.

Ранее OBOZ.UA писал, что продюсер высказался по поводу Андрея Данилко, известного по образу Верки Сердючки. Предатель "объяснил" позицию певца, назвав ее антироссийской.

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