'Они с Зеленским сошлись'. Предатель Украины Юрий Бардаш 'объяснил' ненависть Данилко к России

Украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш, после 24 февраля 2022 года выехавший в РФ и зимой 2024-го получивший российский паспорт, высказался по поводу Андрея Данилко, известного по образу Верки Сердючки. Предатель "объяснил" позицию певца, назвав ее антироссийской.

Кроме того, в новом интервью для российского медиа Бардаш упомянул и президента Украины Владимира Зеленского. По словам продюсера, нелюбовь к России возникла у Данилко с исполнения песни "Lasha Tumbai".

Пропагандист отметил, что "в целом, это очень талантливый, великий артист" и добавил, что украинская звезда "естественно нетрадиционной ориентации". "Они с Зеленским здесь спелись. Он поставил на ту систему, на ту западную культуру, на тот гедонизм, в котором всегда жил, – говорит Бардаш. – ".

Основатель группы "Грибы" и Quest Pistols также подчеркнул, что культура – это инструмент, который можно использовать в политике и влиять на множество людей: "Это важно понимать, потому что пуля, когда в цель летит, убивает одного человека. Песня, которая вылетает, – зона поражения в разы больше, чем у любого оружия".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Юрий Бардаш унизил Родину: украинский паспорт так же не нужен, как Украина, но сжигать его не буду. Подробности – в нашем материале.

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