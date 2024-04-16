Украинский продюсер Юрий Бардаш, после полномасштабного вторжения сбежавший в РФ и получивший российское гражданство, высказался по поводу своего старого паспорта. Несмотря на то, что предатель активно пропагандирует вражеские нарративы и кричит о своей приверженности путинскому режиму, от украинского документа артист отказываться не стал.

Бардаш заявил, что не видит смысла уничтожать паспорт гражданина Украины. Об этом основатель музыкальной группы "Грибы" и Quest Pistols рассказал в интервью российскому СМИ.

"Мы столько от этой украинизации пережили – люди, которые жили все это время в Украине и продолжают там жить еще. В заложниках, правда, но тем не менее. Украинский паспорт, наверное, дорог людям, которые рисуют трезубцы, татуировки бьют ", – выразился он. Путинист говорит, что не хочет "плевать в историю", поэтому не решился избавиться от украинского паспорта.

Бардаш также объяснил, почему он считает старый документ ненужным. По его словам, при получении российского гражданства продюсер спросил, что же ему сделать с украинским паспортом, и получил ответ – "ничего". "Знаете, этот украинский паспорт такой же ненужный, как Украина", – подытожил предатель.

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