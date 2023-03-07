Одни поддерживают убийства, другие призывают Кремль остановиться: как война разделила российских звезд и кто из них на стороне Украины

Больше года Украина дает достойный отпор оккупантам. "Зомбированные" россияне до сих пор уверены, что Путин спасает русскоговорящее население в нашей стране. Однако есть и те, кто не верит всей пропаганде и может мыслить здраво. Они знают – РФ, которая в тридцать раз больше Украины, уничтожает города и безоружных мирных жителей.

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OBOZREVATEL расскажет, кто из артистов из страны-агрессора понимает, что Путин устроил геноцид украинцев и это вовсе не "спецоперация по спасению". Мы также вспомним и ярых приверженцев Кремля, искусно обманывающих себя и весь мир (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Осуждают войну в Украине

Максим Галкин

Еще в первый день полномасштабного вторжения Российской Федерации Максим Галкин осудил режим Путина. Вместе с женой Аллой Пугачевой он решил закрыть весь бизнес в России и уехать жить в Израиль. На своих концертах шоумен не боится высмеивать кровавого диктатора и сограждан. Из-за антивоенной позиции артист был "удостоен" звания "иноагента".

Екатерина Варнава

Актриса театра и кино Варанава, которая родилась в Москве, долгое время жила и строила карьеру в Украине. 24 февраля 2022 года в личном блоге она прикрепила скрины писем от украинских поклонников. Екатерина отметила, она не может называть вещи своими именами, но четко дала понять, что находится на нашей стороне.

Лайма Вайкуле

В первые дни войны эстрадная певица Лайма Вайкуле сказала: "Нет войне! Нет смертям! Остановитесь, я вас умоляю". По сей день артистка критикует президента РФ, выражает свою поддержку украинцам и называет полномасштабное вторжение "ужасным преступлением". Перед новым годом звезда отказалась говорить на русском языке, записав для своей аудитории поздравление с праздниками на латышском.

Лия Ахеджакова

84-летняя Ахеджакова восхищается президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждая, что благодаря ему наша страна выстоит. Из-за критики российского военного начальства Лия лишилась работы в театре и уважения многих своих друзей-путинистов.

Face

Рэпер из Уфы Иван Дремин, более известный под никнеймом Face, четко говорит о том, что его страна напала на Украину. На одном из своих концертов селебрити встал перед украинцами на колени и извинился за то, что россияне позволили себе истреблять мирный народ.

Также против войны в Украине выступили певица Монеточка, актер Артур Смольянинов, Земфира, Леонид Агутин и Анжелика Варум, актриса Мария Машкова, Алексей Панин и другие.

Поддерживают геноцид украинцев

Ирина Аллегрова

Народная артистка РФ после долгого молчания все-таки высказалась, что гордится и поддерживает действия российской армии. Она оправдала Путина, тем самым доказав, что находится на стороне агрессивной политики Кремля.

Полина Гагарина

Певица из Москвы выразила свою поддержку российским оккупантам. Она не раз выступала для "спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают детей, под лозунгами "Верим и ждем" и "Мы ZaМир". Кроме того, фанатка Путина на сцене Лужников исполнила песню, которая в 2012 году стала саундтреком к фильму "Севастополь". Данная композиция повествует о событиях Второй мировой войны.

Виктория Дайнеко

Певица Виктория Дайнеко стала участницей провоенного митинга Владимира Путина, который прошел 18 марта 2022 года на стадионе "Лужники". Вокалистка сыграла важную роль в российской пропаганде и поддержала политику, подрывающую территориальную целостность Украины.

Ирина Дубцова

Певица родом из Волгограда, которая не один год работала на украинском телевидении, выступила в рамках всероссийской акции в поддержку Луганской и Донецкой народных республик, обозначаемой в соцсетях хештегом своихнебросаем. Путинистка гордится своим народом, который лишает жизней беззащитных женщин и детей.

Тина Канделаки

Некогда популярная в Украине телеведущая множество раз писала посты в социальных сетях о том, что она поддерживает "великую" российскую нацию в развязавшей войне против Украины. Канделаки остро высказывалась против нашей власти и мирных жителей. Однажды Маша Ефросинина прокомментировала ее позицию: "Вы, Тина, вели здесь телепроекты. Вы были любимицей публики, а с сегодняшнего дня вас все проклинают. За ваши посты, за ваши слова, за вашу клевету".

Кроме того, за террор Путина выступают Григорий Леп, Лариса Долина, Мария Шукшина, Николай Басков, Олег Газманов, Сергей Безруков, Сергей Жуков, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Яна Рудковская и другие.

Как писал OBOZREVATEL, российская певица Маша Распутина придумала, как "наказывать" тех, кто выступает против войны в нашей стране. По мнению путинистки, таких людей нужно расстреливать.

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