'Я видела последние минуты жизни своего мужа'. Жена погибшего актера Алексея Хильского – о жизни без него и счастье с ним

Актриса Надежда Хильская переживает один из самых трудных периодов в своей жизни – в августе 2023 года она потеряла на фронте мужа. Актер Алексей Хильский, в начале полномасштабного вторжения РФ ушедший добровольцем на войну, погиб под Работино, не дожив два месяца до своего 36-летия.

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В интервью OBOZ.UA Надежда Хильская рассказала, как ей с дочерью живется без мужа и отца, и призналась, что помогает ей переживать тяжелую потерю. Актриса также рассказала, что в течение года после полномасштабного российского вторжения работала не по профессии, однако когда кинопроизводство начало оживать, вернулась в актерство.

– Надежда, на вашей странице в Instagram очень много снимков с недавних съемок в новом сезоне сериала "Кофе с кардамоном". Надо сказать, что вам очень подходят костюмированные картины.

– Ужасно хотелось сыграть в историческом кино, я намечтала себе такую роль. Моя героиня – очень положительный, не отрицательный персонаж, которых часто играю. Я очень счастлива – и актеры невероятные, и атмосфера прекрасная, и режиссер классный. Моя семья по роли – это Александр Кобзарь, играющий моего брата, Ада Роговцева – она моя мама. Мы много общаемся вне кадра. Она рассказывает об огромном опыте в кино, своей жизни. Очень болеет за Украину. Говорит, эта проклятая страна, не хочу называть ее вслух, не дает нам жить столько лет! Ада Николаевна невероятная.

– Вы упомянули о негативных ролях. Одна из них – коллаборантка в фильме "Родительский комитет", который недавно транслировал телеканал "1+1 Украина". Трудно было согласиться на такую роль?

– Вы знаете, мне очень часто задают этот вопрос. Имели место даже хейтерские упреки – люди иногда верят в то, что видят на экране (улыбается). Но большинство все же понимает, что это всего-навсего роль в кино. И если я ее не сыграю, то это сделает кто-то другой. Все, что накопилось внутри отрицательного, я транслировала туда. А такая энергия сидит в каждом из нас. Кто-то выплескивает ее с помощью спорта, я когда-то занималась боксом – прямо физически ощущала, как отрицательная энергия выходит. Кто-то избавляется ее другим способом. А я играю отрицательных героинь.

– Ваш коллега, актер Алексей Череватенко, сыгравший в фильме "Хозяин 2. На своей земле" главаря российской военизированной группировки, которая оккупирует одно из украинских сел, рассказывал нам в интервью, что почти два месяца не давал согласия на участие в проекте из-за отвращения к своему герою.

– Ну, знаете, играть россиянина и играть украинку, которая оступилась, – это все-таки другое. Тем более что когда мне предложили эту роль, у меня было очень много информации по поводу того, что происходит на оккупированных территориях. Так случилось, что в начале войны я устроилась работать в кафе. Моя напарница – переселенка из Херсона. Она мне рассказывала очень много историй. Показывала в Telegram-каналах предателей, которых знала лично. И когда мне поступило предложение, думаю: и придумывать ничего не надо, мне есть кого играть из рассказов коллеги.

– Каким был для вас страшный день – 24 февраля 2022 года?

– Позвонил наш друг, сказал, что началась война. Почти одновременно с этим мы услышали взрывы. Живем на Софиевской Борщаговке, это Бучанский район. В первые дни мы наблюдали прямо из окна, как пылает Буча. В Гостомеле, который тоже страдал, оставался наш близкий товарищ со своей семьей – родителями, братом. Мы постоянно держали с ним связь. Хотели его как-то вытащить, были мысли поехать. Но он категорически был против: "Вы не представляете, что здесь делается! Даже не думайте двигаться сюда. Убивают, насилуют". Я не поверила: "Что ты говоришь? Двадцать первый век, как такое возможно? Может, это какая-то дезинформация?" Он: "Надя, это правда".

Мой Леша несколько раз ходил в ТЦК, но там были огромные очереди, возвращался домой. Я находилась в очень удрученном состоянии и, откровенно признаюсь, даже просила его никуда не ходить. Мол, если позовут, тогда. Не представляла, как все вывезу без него. Ребёнок, собака, кошка… Он мне говорил: "Вот смотри, я в кино играл героев. Как буду продолжать работать, зная, что все храбрецы на фронте, а я скрываюсь?" Это совсем не его история была. И я понимала, что нет смысла уговаривать, потому что он будет несчастным. Леша начал волонтерить, вывозил на нашем авто людей на вокзал. Направился в ТрО, я помогала ему делать "коктейли Молотова". Мне ребята даже прозвище дали – "Барменша" (улыбается).

Через десять дней, когда наш друг с семьей вырвался из Гостомеля, мы уехали в Черновцы. Поселились в комнате общежития. Оттуда Леша с другом и его братом пошли на войну. Они дружили еще с Днепра, откуда мы родом. С тех пор я созванивалась с мужем каждый день. Когда был не в доступе, писала. Все до мелочей: чем занимались с дочерью, о чем думали. Чтобы он был в теме, чувствовал себя как дома, с нами. Он читал все это внимательно, сразу перезванивал, когда появлялся на связи.

– Работа в кафе – это потому, что с войной остановился кинопроцесс?

– На самом деле даже не потому, что у меня не было работы. Хотя и это тоже. Но больше все же из-за своего психологического состояния. Мой муж уже к тому моменту воевал. И мне было очень тяжело сидеть дома, я просто сходила с ума от переживаний. Помню, дочь ко мне подошла: "Ты не хочешь устроиться куда-то на работу? Потому что то, что происходит с тобой, страшно". И я начала искать какие-то варианты, чтобы было рядом с домом, потому что оставлять Леру надолго саму не могла – постоянные воздушные тревоги, ракетные обстрелы.

Нашла по объявлению вакансию баристы в кафе-пекарне. Позвонила, спросили, есть ли у меня какой-то опыт. Сказала, что нет, но я актриса, быстро учусь. И буквально через день уже вышла на пробные часы. Я очень счастлива, что судьба подарила мне знакомство с этими владельцами. Они переселенцы из Донецка, переехали в Киев, когда началась война. Семь лет назад основали свой бизнес. Очень крутые, постоянно поддерживающие армию – донатят, передают вкусности на фронт. А сейчас владелец кафе уже тоже воюет. Я была с ними год. Ровно к тому дню, когда узнала, что погиб мой муж.

– В его последний боевой выход у вас были какие-то предчувствия?

– Он мне написал, что идет на задание, потом отписался, когда вернулся, и добавил, что снова уйдет, когда немного отдохнет. Позвонила – не взял трубку. Почему-то очень сильно расплакалась. Утром – никакой информации, я ждала. Записала видео в Instagram, потому что мне нужна была какая-то поддержка. В тот момент Алексея не было на связи уже 17 часов. А потом его побратим прислал мне сообщение с соболезнованием. А я ничего не знала… Он увидел видео, где я плачу, потому что не знаю, что с моим мужем, и решил, что мне уже сообщили о его гибели. С того момента начался ад. Куда я не обращалась, нигде не могла получить информацию. Только после обеда нашла номер телефона командира Алексея. Позвонила, все узнала. От горя я лезла на стены – в прямом смысле слова. Со мной творилось что-то страшное. И это страшное не кончается по сей день.

– Вы знали, что он был разведчиком? Или он вам, оберегая, не говорил об этом?

– Я знала. Они учились вообще-то на саперов. А когда получали документы, стало известно, что набирают военных в разведку. Взяли Лешу, а Тимур с братом пошли в саперы. И так разошлись их военные пути. Когда Леша погиб, ребята рассказали мне, что ему давали выбор. Он очень классно себя проявил на учениях, мог выбрать что угодно. Предлагали даже остаться в Киеве, но выбрал десантно-штурмовые войска на передовой.

После первого боевого выхода он не выходил на связь несколько дней. Я не знала, что вообще мне ждать. А потом он появился, признался, что ранен (это было на Херсонском направлении, позже было еще одно ранение – уже в Бахмуте). И мы с дочерью сразу поехали к нему в Одессу, куда его доставили. И там я попросила больше никогда от меня ничего не скрывать. Лучше знать, что он на задании, молиться. Так в дальнейшем и происходило.

– Война изменила вашего мужа?

– Знаете, мне кажется, что война – это не его история, хотя он добился значительных успехов в армии. Его очень быстро повысили, стал главным сержантом взвода. Давали возможность и дальше развиваться, говорили, что он должен подумать о военной профессии вместо актерской. Я была категоричной: "Только кончается война – ты дома на следующий день".

У него там все классно получалось, однако было тяжело, потому что он человек тонкого склада, очень эмпатичный. У меня есть видео – выложила на своей странице в Instagram, – где он рассказывает, что после войны будет пацифистом. Он был за любовь, за решение всех проблем полюбовно. Никогда не мечтал оказаться на войне, однако выбрал этот путь, потому что не смог остаться в стороне. Это была его миссия: он отправился защищать нас. Когда был дома в отпуске – вроде тут, но все равно мыслями там, с ребятами. Я просила: отключись, отдохни. Но он не мог.

– Время не лечит совсем?

– Нет. Эта боль просто уже становится частью тебя. Ничего невозможно забыть. Когда столько лет между вами такие классные отношения, вы партнеры во всех смыслах этого слова – по жизни, профессии, родительству. Мы реально были хорошей семьей. Бывают периоды, когда мне постоянно хочется слушать его голос, смотреть видео. А иногда открываю – и быстро закрываю, потому что сердце разрывается: не сегодня, не могу сегодня. В то же время я все больше стала чувствовать, что он рядом с нами. Он все больше и больше становится частью меня. Я знаю, что это странно звучит, но часто слышу его голос в своей голове, интонации. Что-то смешное – он очень любил шутить.

А вот снится очень редко. Однажды пришла к нему на кладбище и попросила дать мне знак, увидимся ли мы когда-нибудь. И он пришел ко мне во сне. Сказал, что моя нынешняя жизнь – это всего лишь этап, а дальше мы еще будем вместе. А потом я зашла в ноутбук и в его документах увидела стихотворение, которое он сохранил, – наверное, понравилось. Оно начиналось со слов "А теперь я умер". И там есть строчки: ты не можешь этого знать, но я наблюдаю за тобой. Не могу тебя утешить, когда ты плачешь, но всегда рядом. И это тоже был ответ на мой вопрос.

– Надя, вам известны детали гибели Алексея?

– Во время выполнения задания "на нуле" они разделились на две группы. Когда Алексей услышал выстрелы, побежал на помощь второй группе, был ранен. Его пытались вытащить, но прилетел вражеский дрон – и он погиб. Я видела последние минуты жизни своего мужа с экшен-камеры, мне передали запись побратимы. Как он был ранен, как оказывали первую помощь, накладывали турникет, несли на носилках, они рвались, переложили на другие. Я была с ним все эти последние минуты. Это было невыносимо, но в то же время я так гордилась им (плачет).

Понимала, что ему очень больно, он даже не мог идти, значит, рана была очень серьезной. Но он бы выжил, если бы не тот проклятый дрон. Увидев его [дрон], ребята разбежались во все стороны.

Дрон взорвался недалеко от Алексея, он сразу умер. Ребята бросились спасать раненых. Эвакуационный автомобиль не мог добраться до них, шли пешком 20 километров. А потом вернулись – за Лешей. Тащили его в два подхода, сначала 10 километров, потом должны были отступить, но снова вернулись – тянули дальше к своим. Он большой у меня, под два метра ростом – настоящий козак (горько усмехается).

– В России проживают родственники Алексея. Вы поддерживаете с ними связи?

– В начале большой войны Леша записал обращение к своим родственникам в России, выложил его в соцсетях. Они считали, что нас идут освобождать российские солдаты. Мы перестали с ними общаться. У свекрови там родной брат, ее мама. Мама Леши тоже родилась и выросла там – в Самаре. Познакомились с отцом моего мужа в поезде. Это была любовь с первого взгляда. Он служил там – это было во времена СССР. Поженились, переехали в Украину. Она, выходит, совсем немного пожила в той России, всю свою сознательную жизнь – здесь. Сейчас я так понимаю, она не поддерживает с родными тесную связь. Ее мать до сих пор не знает, что внук умер. Не решаются об этом рассказать, потому что она достаточно старая женщина. Когда Леша погиб, брат из России нашел в себе силы, позвонил. Она очень холодно с ним разговаривала.

– Надя, а как так получилось, что ваш папа не перезвонил вам из Днепра после потери мужа?

– Он очень обиделся на нас с Лешей, когда ушли из театра. Он режиссер, мы много лет с ним работали. Переехали в Киев, папа продолжал с нами не общаться. Мама к тому времени уже тоже жила в столице – они с отцом разведены.

Когда началась большая война, я позвонила ему. Спросила, что планирует, как он думает действовать. И как-то мы начали снова общаться. Потом – очередное молчание. После первого ранения Леши я набрала его. Разговор не сложился, на эмоциях выпалила, что если неинтересно, как переживает войну дочь с внучкой, то нам не о чем говорить. Он сказал, что я сделала выбор, когда ушла из театра. Он так и не смог разделить профессию и личную жизнь. И когда Леша погиб, не нашел в себе сил посочувствовать мне. Кроме нас с мамой, у него была еще семья. Женился на девушке, которая моложе меня на два года. Их ребенку 11 лет, если не ошибаюсь. Но и с этой женой он разошелся, поэтому как у него там сейчас дела, не знаю.

– Кто вам помогает пережить непростые времена?

– Родные и друзья. Так случилось, что к середине сентября у меня были назначены съемки – еще и месяца не прошло после гибели мужа. Я начала работать, и это тоже спасало.

– Чувствуете ли вы, что работы стало сейчас больше – кинопроизводство оживает?

– Съемок стало больше, но я бы с удовольствием хотела еще (улыбается). Много работы не бывает, тем более что она мне очень помогает. Когда работаю, отвлекаюсь, счастлива в эти моменты. Слава Богу, у украинских актеров, когда россиян поперли отсюда, работы стало много. Хотя я не так много с ними снималась. Но было очень неприятно, что в главных ролях везде только они. И получали гораздо больше. Даже когда из наших кому-то предлагали главные роли, все равно гонорары были очень разными. Это ужасно.

Но, знаете, мы с Лешей еще до войны как-то почувствовали, что проектов становится значительно больше. У меня в марте 2022 года должны были стартовать две картины, у него тоже несколько сразу. Все было просто прекрасно. Переехав в Киев, мы купили квартиру в очень живописном месте. Рядом прекрасная инфраструктура и невероятная природа – недалеко от озера. Мы ездили туда – попить кофе на берегу… Я считаю, что мой муж еще очень много мог сделать, сыграть множество классных ролей, он очень талантлив. У нас все только начиналось.

Я сильная женщина, но раньше мне не приходилось этого демонстрировать, потому что была замужем за мужчиной сильнее меня. А сейчас все делаю сама. Люстры цепляю, клею обои, прикручиваю плинтусы. За это время только однажды произошла история, когда почувствовала, что мне не только душевно тяжело, но и физически. У нас в кладовке висят велосипеды, которые прикреплены высоко, потому что рассчитаны на рост Алексея. И когда Лера захотела прокатиться с подружками, я не смогла их снять. У меня просто истерика началась. Села в коридоре и горько расплакалась.

– В одном из своих интервью вы резко высказались о Тарасе Цимбалюке, который в то время попал в скандал с прослушиванием российской музыки на одной из вечеринок. Это повлияло на ваши отношения?

– Мы с ним не ссорились. Меня спросили о том зашкваре – я сказала что думаю. Если бы спросил сам Тарас, ответила бы то же самое. Его публичные извинения были манипулятивными, по моему мнению. Вот об этом я и сказала. Но каждый человек имеет право на ошибку, и это не делает его плохим. Поэтому против самого Тараса ничего не имею. Человек много работает. Я тоже хочу работать столько, сколько он. Мы общаемся. У меня вообще достаточно друзей среди актеров. Например, мы очень хорошо дружим с Дашей Легейдой, живем недалеко друг от друга. Вот сейчас с вами разговариваю, а у меня в ногах сидит ее собачка. Они с мужем уехали по делам – ее оставили. Нет актеров, с кем бы у меня были плохие отношения. Ой, есть один – Роман Соболевский, муж Светланы Гордиенко. Это бывшая супруга Макса Девизорова.

– В интервью нашему изданию Максим рассказывал о непростом разводе.

– Вот Роман Соболевский – нехороший человек, сейчас он, как и Светлана, за границей. Родили ребенка. Когда Светлана забеременела, мы снимались вместе в одном проекте. Я поздравила ее. Она в то время была замужем за Максом, я передала ему поздравления. А спустя несколько месяцев узнала, что это не ребенок Макса. Это просто кошмар. С тем Романом мы тоже вместе снимались, у него еще тогда был зашквар по поводу русского языка. Я с ним принципиально из-за этого не здоровалась. Когда он заходил в актерский вагончик, понимал, что здесь просто наэлекризированная атморсфера по отношению к нему, убегал оттуда. И я не знаю, как он уехал за границу, заплатил, наверное.

– В одном из недавних интервью актер Дмитрий Сова, муж Даши Легейды, признался, что она подумывает над тем, чтобы пополнить ряды ВСУ. Она вам говорила об этом?

– Я не смогла пока посмотреть это интервью. Выключила на моменте, когда Дмитрий рассказывал, как он пережил в окопе один из сильнейших обстрелов – мне тяжело такое слышать. Поэтому я не знаю, что он говорил о намерениях Даши. Мы с ней об этом не говорили, но она очень боевая девушка. И если нужно будет, уверена, это сделает. Я тоже. Умею стрелять, прошла военную подготовку. Это было уже после смерти мужа. Знаю, что если перед каждым человеком в этой стране встанет дилемма: становиться или нет в строй, я не буду в стороне. Но прошу, не пишите, что я готова прямо сейчас идти воевать, потому что иногда это выглядит в СМИ очень легкомысленно. Мол, ну что там: собрался-побежал. На самом деле это не так. Люди, которые нaходятся ныне на передовой, – это невероятно сильные духом герои. Нам всем до них очень далеко.

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