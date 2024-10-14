'Россияне звонили мне из моей квартиры'. Звезда сериала 'Участковый с ДВРЗ' впервые рассказал, что солдаты РФ сделали с его жильем под Киевом

Популярный актер театра и кино Алексей Череватенко ("Участковый с ДВРЗ", "Как там Катя?") впервые публично рассказал, как война затронула его семью. В начале российского вторжения в квартире артиста, проживающего в Бородянке Киевской области, поселились русские солдаты. А позже восьмиэтажный дом полностью разбомбили.

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Об этом Алексей Череватенко рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам актера, дом, с которым произошла трагедия, до сих пор не восстановили.

"На четвертый день вторжения россияне вошли в город Бородянка, где проживаю с семьей, – говорит Алексей в разговоре с OBOZ.UA. – Нас там не было, вторжение застало на даче в Процеве под Киевом, а потом я вывез семью в Закарпатье. А в моей квартире тем временем поселились русские солдаты. Даже звонили по телефону мне. Поняли по фото, которые нашли, что я актер, номер увидели, вероятно, на моем сайте. "Добрый день, – говорят, – мы ваши поклонники, смотрели фильмы и сериалы. Как вы там?" А я слышу, что акцент очень подозрителен. А потом начали рассказывать подробности, о которых никто не знает, и по которым понял: они у меня дома… Спросил: "Вы в моей квартире?" А там – положили трубку".

"Через несколько дней наш дом полностью разбомбили, – продолжает Алексей. – Соседи, святые люди, в первый день вторжения забрали из жилья наши документы и бегали с ними потом по подвалам, прячась от обстрелов. Дом до сих пор не восстановили. И почему-то об этом все молчат. А в том восьмиэтажном доме было много семей с маленькими детьми. Где ютятся люди все эти годы? У каждого – своя история. О своей молчу – я человек крепкий, отстрою. Будем зарабатывать и сделаем, хоть и нам сейчас непросто. Живем с семьей на даче".

Свою историю Алексей рассказал нам на презентации художественного фильма "Хозяин 2. На своей земле". Лента, продолжение популярного сериала "Хозяин", снималась уже во время большой войны и рассказывает о событиях, происходивших в первые дни полномасштабного вторжения. Алексей Череватенко сыграл в картине главаря российской военизированной группировки, которая оккупирует одно из украинских сел.

"Когда мне предложить роль этого циничного подлеца, я согласился, в том числе и для того, чтобы показать образ российского солдата, каков он есть на самом деле, – продолжает Алексей. – Потому что нам порой показывают, что они все недалекие алкаши и наркоманы. В действительности – это не так, среди этой гнили не все чмобики. Я недавно играл подобную роль и получил от ребят отклик с фронта: "Нам здесь очень нелегко, спасибо за такой взгляд на врага. Пусть украинцы знают, с кем нам здесь приходится воевать".

Между тем Алексей также признается, что колебался, давая согласие на участие в картине. "Откровенно говоря, решение взяться за столь сложную и отрицательную роль далось мне нелегко, – написал актер на своей странице в Facebook. Я больше месяца сомневался и даже несколько раз отказывался. – Однако сейчас понимаю, что сделал верный выбор".

В комментариях к сообщению зрители, уже успевшие посмотреть фильм, пишут: "Смотрю по 1+1 премьеру. Дыхание перекрыло, до мурашек. Роль не проста, не удивительно, что были сомнения, но все вышло. Ненависть дикую вызвал на 100%. Все актеры дополняют друг друга, правдоподобно передали удручающую атмосферу в первые дни вторжения", "На мой взгляд, сложнее всего сыграть отрицательного персонажа. Алексей Череватенко очень круто перевоплотился".

Репортаж с премьеры художественного фильма "Хозяин 2. На своей земле", где присутствовал третий президент Украины Виктор Ющенко, читайте здесь.

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