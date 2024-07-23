'Все уже прокляли меня?' Тарас Цымбалюк признал свой прокол с русским языком, но нашел крайних

Украинский актер Тарас Цымбалюк отреагировал на скандал с русским языком. Накануне в сети всплыло видео, где знаменитость в компании блогера Анны Алхим отдыхает под российские песни, общаясь на языке оккупанта.

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После суток молчания в соцсетях артист все же вышел в Instagram с обращением к подписчикам. "Все уже прокляли меня? Все пожелали смерти мне и моим близким?" – говорится в посте. Цымбалюк признал свою "грубую ошибку". Он добавил, что оправдываться и называть имя человека, включающего музыку – не хочет.

Знаменитость отметил, что из-за войны и нового повода, "социум превратился на зверей-радикалов, которые готовы друг друга загрызть при первой возможности". "Я дал впервые такую возможность и это сразу стало движущим течением. Но, собственно, не надо мне забывать, что кроме волонтерства и производства украинских фильмов и сериалов, я – публичный человек всегда под лупой!" – продолжил Цымбалюк, добавив, что только он должен делать выводы.

Актер также обратился к коллегам-инфлюэнсерам, призвав их "быть бдительными". "Понимайте, за вами идут люди. Как показывает практика, вы можете помогать стране годами, быть примером и кумиром, но достаточно одной ошибки и вас с огромной радостью смешают с г*вном", – написал звезда.

Артист также не обошел вниманием украинскую прессу, обвинив журналистов в некачественном "пиаре": "Мне очень жаль тот хромающий уровень профессионализма определенной прослойки журналистов, которые привыкли пиариться только на [ошибках] людей. Потому что понимают, что это охваты и единственный шанс для их пабликов…"

Опередив своего любимого, девушка Цимбалюка, ресторатор Светлана Готочкина раскритиковала украинцев из-за хейта к бойфренду. Она отметила, что граждане нашей страны с легкостью могут забыть множество добрых дел человека, если он допустит только одну ошибку. Детальнее – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA показал скандальное видео с участием Тараса Цымбалюка и Анны Ахлим. На всех публикациях блогера не заиграла ни одна украиноязычная песня. Только российский аккомпанемент. Подробности – по ссылке.

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