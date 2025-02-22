Пишут, что экс-председатель Комитета нацбезопасности Казахстана Мусаев рассказал, будто Трамп был завербован кгб ссср ещё в 1987 году и что его кодовая фамилия была Краснов.

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Мне абсолютно безразлично, правда это или нет, ибо если и нет, то такое всё равно нужно было придумать, а распространять через все негосударственные СМИ это следует в любом случае —

во-первых, чтобы обесценить то, чем может шантажировать пуйло, если это правда: всё равно обнародование уже состоялось, и это более важно, чем любые доказательства от мордора, ведь пуйлу всё равно никто не поверит, как и его документам — хоть подтверждающим, хоть опровергающим,

а во-вторых, чтобы вынудить Трампа-Краснова своим антироссийским поведением постоянно опровергать эту честную клевету.

Ну а Украина тем временем привыкает к тому, что хуже Трампа лучше нет. Трамп не виноват в том, что он не Байден. Скорее это его заслуга. Итак — комментирую последние новости.

1. Как пишет NYT, Соединённые Штаты выступают против откровенно проукраинского тона в совместном заявлении G7, ЧТОБЫ НЕ ВРЕДИТЬ ПЕРЕГОВОРАМ С РОССИЕЙ.

Совершенно верно. Мудро. Так и нужно, если действительно есть желание достичь результата, а не тупо выпендриться без какой-либо пользы. А как вы хотели?

2. Госсекретарь Рубио заявил, что личная встреча Трампа и путина возможна только при достижении прогресса касательно завершения войны.

Конечно, согласен. Всё ради мира, причём важен опять-таки именно результат, а не процесс. И чем меньше на ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ переговорах сторон и комментаторов, не говоря уже о лишних пресс-конференциях, тем больше шансов на успех. Штаты нацелены на настоящий мир, а не на показуху.

3. Республиканцы инициируют полный выход США из ООН и готовят соответствующий законопроект.

Давно было нужно. Бабушка где-то четверть века назад как померла, но этого упорно коллективно не замечают, хотя уже смердит. Очередной признак того, что новая американская политика — ради реальных необходимых сдвигов.

4. Директором ФБР назначен и утверждён этнический индиец Патель, который считается сторонником конспирологических теорий — в частности, относительно глубинного государства.

Считаю, однако, что если конспирологическую концепцию разделяет директор ФБР, то это уже не конспирология, а практическая политика, и виртуальное становится реальным.

Трамп, как и трампизм, — есть реальность нашего времени. Советую раскрыть глаза. А слегка эту новую реальность подкорректировать можно тоже через виртуальность, о чём и было в начале.