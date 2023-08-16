'Я стою на коленях'. Куда пропала путинистка Снежана Егорова, почему она пыталась 'переобуться' и как выглядит сейчас. Фото

Одиозная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова, которая назвала диктатора Путина "героем нашего времени" за несколько дней до полномасштабного вторжения, от своих слов не отказалась. Скандальная путинистка, хоть и исчезла с больших экранов, продолжает работать на Кремль и распространять лживые нарративы в массы.

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Многие месяцы ее никто не видел, но активные соцсети свидетельствуют, что путинистка просто скрывается и прячет лицо. OBOZREVATEL расскажет, как Егорова стала изгнанкой и что крылось за ее попыткой "переобуться" (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Артистка поняла, что оставаться в Украине ей не следует еще в 2021 году, когда со своими тремя детьми спешно убежала в Турцию. Очевидно, ведущая надеялась найти там поддержку и безопасность, но уже скоро завизжала о "предвзятом" отношении в консульстве.

Тогда украинка даже вынужденно признала, что не поддерживает войну в Украине, но, конечно, совсем скоро выдала свое лживое нутро. Получив разрешение и дальше прятаться в Турции, Егорова принялась за старое.

На 20-й день в соцсетях звезды появилась слезливая просьба простить ее за поддержку террористов. Тогда "Егорова" писала: "Извините за то, что я поддержала агрессию! Извините за то, что была слепой и глухой! Простите, что была пособницей убийств, хаоса и паники! Я стою на коленях перед всем украинским народом".

Ровно в тот же день беглянка заявила, что ее страницу взломали и никакого прощения она не просила. Далее в жизни путинистки было много жалоб, нытья и статус беженки, который, кстати, опровергли в консульстве.

После этого медиа подхватили другую новость – ссору Егоровой с адекватной старшей дочерью Стасей Ровинской. Она не поддержала маму, а призвала полностью игнорировать ее слова и деятельность. Путинистка в ответ назвала Стасю "Павликом Морозовым".

К осени 2022 года скандалы с Егоровой, как и ее публичные выступления, стали редкостью. Артистка исчезла из соцсетей, прекратила выдавать свое местонахождение и лишь иногда постила на свою 7-тысячную аудиторию нарративы пропаганды и российские фейки.

В конце года в эфире россиян начали крутить жалкое шоу, где продавшиеся Кремлю "звезды" поливали грязью украинского президента Владимира Зеленского. То, что наплела там сумасшедшая беглянка, не стоит и ее любимого рубля, но шоу дало возможность увидеть, как изменилась Егорова в изгнании, и предположить, что она в 2022 году уехала в РФ, чтобы сняться для сюжета провластного канала НТВ.

Как писал OBOZREVATEL, телеведущая и актриса Стася Ровинская откровенно рассказала, что считает свою мать Снежану Егорову "ничтожным созданием". Знаменитость не может и не хочет найти ни одного оправдания одиозной путинистке. Она также призналась, что мама избивала ее в детстве.

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