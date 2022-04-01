В консульстве дали понять, что Егорова врет о статусе беженки в Турции: ведущая вспыхнула и показала "документы"

Катерина Малай
Люди
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В консульстве дали понять, что Егорова врет о статусе беженки в Турции: ведущая вспыхнула и показала 'документы'

Консульство Украины в Анталии опровергло информацию о том, что украинская пропагандистская телеведущая Снежана Егорова получила в Турции статус политической беженки. В ответ на это путинистка заявила, что консулы Украины – преступники, не продлившие визы ее детям, и показала якобы идентификационное свидетельство о заявлении международной защиты.

"Подтверждения, что она получила этот статус нет", – говорится в комментарии консульства, предоставленном HB Life. Отметим, что именно фотографию из представительства Украины в Анталии Снежана Егорова публиковала, объявив о якобы получении защиты в Турции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Чтобы оправдать себя, пропагандистка выложила часть документа, который даже перевела на русский язык.

Видео дня
Пропагандистка выложила часть документа

На отредактированной "беженкой" фотографии написано: "Министерство внутренних дел Анталии. Идентификационное свидетельство о заявлении международной защиты".

Снежана Егорова опубликовала перевод

Кроме опубликованных фото Егорова также написала эмоциональное сообщение в Instagram, в котором призвала не верить консульству Украины, ведь они "совершили преступление, не продлив визы для ее детей". Кроме этого, путинистка заявила, что консулы не разбираются в законах.

Егорова написала эмоциональное сообщение

Напомним, что впервые Снежана Егорова оскандалилась незадолго до начала полномасштабной войны, заявив о своей поддержке агрессора. После волны хейта и вторжения РФ в Украину Telegram звезды взломали, поэтому там появилось сообщение с извинениями, адресованными украинцам. Однако позже выяснилось, что на самом деле Егорова не считает себя в чем-то виновной.

Поддержка диктатора-президента РФ Владимира Путина "прославила" пропагандистку не только в Украине, но и за ее пределами. В частности, украинский консул в Турции публично "наказал" ее, заставив осудить войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Егорова объявила, что вместе с детьми получила статус политической беженки. Она пообещала на расстоянии "защищать язык".

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