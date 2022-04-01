В консульстве дали понять, что Егорова врет о статусе беженки в Турции: ведущая вспыхнула и показала 'документы'

Консульство Украины в Анталии опровергло информацию о том, что украинская пропагандистская телеведущая Снежана Егорова получила в Турции статус политической беженки. В ответ на это путинистка заявила, что консулы Украины – преступники, не продлившие визы ее детям, и показала якобы идентификационное свидетельство о заявлении международной защиты.

"Подтверждения, что она получила этот статус нет", – говорится в комментарии консульства, предоставленном HB Life. Отметим, что именно фотографию из представительства Украины в Анталии Снежана Егорова публиковала, объявив о якобы получении защиты в Турции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Чтобы оправдать себя, пропагандистка выложила часть документа, который даже перевела на русский язык.

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На отредактированной "беженкой" фотографии написано: "Министерство внутренних дел Анталии. Идентификационное свидетельство о заявлении международной защиты".

Кроме опубликованных фото Егорова также написала эмоциональное сообщение в Instagram, в котором призвала не верить консульству Украины, ведь они "совершили преступление, не продлив визы для ее детей". Кроме этого, путинистка заявила, что консулы не разбираются в законах.

Напомним, что впервые Снежана Егорова оскандалилась незадолго до начала полномасштабной войны, заявив о своей поддержке агрессора. После волны хейта и вторжения РФ в Украину Telegram звезды взломали, поэтому там появилось сообщение с извинениями, адресованными украинцам. Однако позже выяснилось, что на самом деле Егорова не считает себя в чем-то виновной.

Поддержка диктатора-президента РФ Владимира Путина "прославила" пропагандистку не только в Украине, но и за ее пределами. В частности, украинский консул в Турции публично "наказал" ее, заставив осудить войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Егорова объявила, что вместе с детьми получила статус политической беженки. Она пообещала на расстоянии "защищать язык".

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