Консул Украины в Анталии показательно наказал Снежану Егорову за поддержку Путина

Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов отказался продлить заграничные паспорта малолетних детей украинской актрисы и ведущей Снежаны Егоровой, которая известна своей поддержкой президента страны-агрессора Владимира Путина. Такое решение он принял в связи с политической позицией знаменитости.

Об этом сама Егорова рассказала в своем YouTube-канале. Ведущая также внезапно заявила, что не поддерживает вторжение РФ в Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам актрисы, из-за пандемии она с тремя детьми (10, 12 и 15 лет) вылетела в Турцию еще в августе 2021 года и находится там до сих пор. Однако через три месяца у ее сыновей и дочери закончится действие заграничных паспортов. Чтобы продлить документы автоматически, нужно было приехать в консульство и написать заявление на имя консула.

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"А сегодня консул меня спросил: "Это ваша страница в Facebook?" И показал мне пост за 26 января, который я писала до всех печальных событий. Где сообщала, что поддерживаю Путина в вопросах мировой общественной безопасности", – заявила Егорова.

После утвердительного ответа Эмир Рустамов задал следующий вопрос: "Поддерживаете ли вы по-прежнему Путина?"

"Я сказала, что нет. Тогда меня спросили, почему не удалила этот пост? Я объяснила, что не могу это сделать, потому что моя страница взломана", – сказала актриса. Она возмутилась, что тогда, после признания в поддержке Путина, "была подвергнута общественной обструкции" и получила волну хейта и ненависти.

"Хочу официально заявить: я, Егорова-Грищенко Снежана Александровна, мать пятерых детей, гражданка Украины, не поддерживаю военные действия Российской Федерации на территории Украины", – подчеркнула скандальная знаменитость. Но консул отказал ей в продлении паспортов.

Егорова добавила, что присутствующие в консульстве люди аплодировали такому решению стоя.

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