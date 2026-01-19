Слив Елены Тополи: кто из звезд поддержал певицу на фоне громкой истории с секс-шантажом

Шантажисты, которые слили в публичное пространство интимный ролик с участием украинской артистки Елены Тополи ожидали, что она столкнется с волной хейта и осуждения от общественности, однако их надежды отнюдь не оправдались. Фанаты исполнительницы присылают ей большое количество сообщений с поддержкой, более того, на ее сторону стало и немало звезд отечественного шоу-бизнеса.

Видео дня

Украинские актеры, певцы и телеведущие восхищаются тем, что Елена Тополя не замалчивает громкий скандал, а также желают ей сил в отстаивании собственного достоинства. Поддержку исполнительнице коллеги выражают в комментариях под ее постом в Instagram.

Актер сериалов "След" и "К.О.Д" Алексей Суровцев отметил, что многие взрослые люди имеют интимные фото в своей галерее, поэтому здесь абсолютно нечего стесняться. Он отметил, что Елена Тополя молодая и красивая женщина, поэтому все, кто увидел секс-ролик, могут только подумать о ее хорошем внешнем виде.

В свою очередь интервьюер Рамина Эсхакзай выразила поддержку певице и отметила, что была рада узнать новость о задержании ее шантажиста. Блогер написала: "Только что прочитала, что задержан мужчина, который шантажировал вас. Пусть так будет с каждым, кто прибегает к грязным манипуляциям с чужими интимными фото/видео! Желаю ему понести наказание согласно действующему законодательству".

А вот инфлюенсер Неугомонная Монро отреагировала на громкую историю, не подбирая слов: "Какие же мр*зи эти подонки. Сил вам и моя поддержка".

Стала на сторону Елены Тополи и певица Тина Кароль, которая отметила, что готова быть рядом с коллегой в этот сложный момент. Маша Ефросинина и Оля Цибульская поддержали артистку, отправив ей виртуальные объятия.

Не оставила возмутительный инцидент без внимания исполнительница Lida Lee. Она пожелала, чтобы шантажисты Елены Тополи понесли ответственность за свои поступки.

Со своей стороны журналистка Маричка Падалко поблагодарила певицу за то, что она не молчит об инциденте. Выразила поддержку Елене Тополе и ее коллега по сцене Кристина Соловий.

Что известно об истории с секс-шантажом

Как заявила артистка в своих социальных сетях, 10 января ей поступило сообщение с угрозами. Шантажисты требовали с Елены Тополи выплату в размере 75 тысяч долларов, а в случае отказа грозились слить интимный ролик с ней и 23-летним парнем в сеть. Певица не повелась на манипуляцию, зато сразу же обратилась к правоохранителям. Из-за этого вымогатели все же обнародовали видео.

Впоследствии стало известно, что полиция задержала 23-летнего жителя Киева, который шантажировал Елену Тополю. Ему объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Тополя на фоне развода с мужем ответила на провокационный вопрос о любовнике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!