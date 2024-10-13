'Я голосовала за Зеленского, мой муж – за Порошенко!' Топ-пиарщица Юла – о неидеальном браке, скандале с Алхим и 'проколе' Поляковой

За успехом артиста стоит большая команда людей, среди которых одним из главных персонажей является пиар-менеджер. Многие из нас и не представляют, какое важное место занимает именно пиар, SMM-менеджеры и таргетологи. Чудесного вокала и хитовой песни не достаточно, чтобы вырваться в люди и быть услышанным на широкую массу.

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OBOZ.UA пообщался с топ-пиарщицей украинского шоу-бизнеса Юлой (Юлией Яцечко), недавно отпраздновавшей десятилетие своей профессиональной деятельности. На ее счету – работа с Лободой, Монатиком, Артемом Пивоваровым и другими звездами нашей сцены. Что такое пиар сегодня, в чем его важность и помогает ли своему мужу Анатолию Анатоличу выпутываться из медийных скандалов – дальше.

– В последнее время наблюдается тенденция перехода артистов из шоубиза в политику. Из свежих примеров – это Тарас Тополя, намекнувший на возможную политическую карьеру. Как ты относишься к артистам, желающим попробовать себя в этой сфере?

– Каждый артист хочет расти, каждый выбирает свой путь. Будет он успешен или нет – это его путь. Но я никогда не работаю в политике. У меня было много личных брендов, которые мы доводили до выборов. То есть мы работали с разной информацией, с "Википедией", с интервью, с предвыборной кампанией. Но когда нашего клиента выбирали в депутаты, я уже не работала, потому что это другая история.

Когда-то Тарас Тополя хотел со мной работать – я отказала. Жалею об этом, я бы с ним поработала. И считаю, что его песня "Фортеця Бахмут" очень сильна. Хотя я читала комментарии, есть разные отзывы. Все равно у нас сейчас решает все народ. И быть кому на каком месте – тоже решает народ.

– Тебе не кажется, что в такой темный период для нашей страны, в котором сегодня находимся, мы сейчас не в той позиции, чтобы позволять людям без достаточного профиля, навыков и опыта идти и пробовать себя в политике?

– Я честно очень люблю нашего президента. Это все знают, я об этом говорю. Его знаю как человека, потому что мне удалось работать когда-то в команде "Квартал 95". Я каждый раз смотрю, что он делает и говорит, и меня это мотивирует. Поэтому я против выборов, если на это пошло. Может быть смена точечной власти, но и это не совсем поддерживаю.

Самое печальное то, что когда мы привыкаем к Залужному, другим чиновникам, которым доверяли, их меняют. Мне жаль, потому что я думаю, может, что-то пошло не так... Президент на своем месте. Пока нет выборов и распрей, которые у нас проходят под выборы, я спокойна.

– Твоя подруга Алина Шаманская попала сейчас в довольно громкий скандал в медийном поле, потому что нарвалась на огромную критику ее проекта, где она является послом от президентского крыла. Обращалась ли Алина к тебе за консультацией, как правильнее вести шоу? Вы вообще говорили об этом с ней?

– Во-первых, я не работаю с друзьями. Я даже никогда не начинаю разговор, пока меня не попросят что-нибудь прокомментировать. Как я не работаю со своим мужем, так же я не работаю с друзьями.

– Не работаете с Анатоличем?

– Нет, работают менеджеры, я могу что-то подсказать, но я не вмешиваюсь в большие, глобальные пиар-стратегические моменты, потому что мы очень ссоримся. У него свои взгляды. Последние лет пять я могу только порекомендовать что-нибудь со стороны. Что касается Алины и других людей, которые вокруг меня по шоу-бизнесу, – каждый рано или поздно попадает в скандал.

Я уже привыкла с этим жить и сама не раз попадала в неприятные ситуации. К примеру, когда мы общаемся по поводу наших кумовьев: Лободы, Царя, Влада Ямы. Скажем так, я не комментирую действия друзей, если они не касаются моей семьи.

– Недавно вы отпраздновали день рождения мужа. Вы уже много лет вместе, у вас большая семья. В чем ваш секрет?

– Я не думала, что буду замужем за одним мужчиной 16 лет, честно, еще и буду иметь троих детей от одного возлюбленного. Представляла, что у меня будет один, другой, третий. Это уже определенный показатель.

У нас не идеальная семья, и у нас нет секретов, потому что их, мне кажется, не существует. Мы работаем в шоу-бизнесе, у нас есть взлеты и падения. Когда я где-то не достигаю того, чего бы хотела, и муж тоже – мы ссоримся. И первые люди, которые слышат наши ссоры, – это мои коллеги, потому что я постоянно то трубку брошу, то еще что-то.

Но нас держит вместе, по-видимому, все-таки любовь. Не "кохання". "Кохання" у нас просыпается раз в год, определенная влюбленность, а "любовь" – это любовь к человеку. Я люблю Анатолича, люблю его за действия, за его разные качества, за то, что он растет, я расту, и, видимо, у него тоже такое отношение ко мне. Говорят, что дети не держат, – нас держат! Мы ссоримся и потом – ой Боже! Мы обещали детям поехать на завтрак! И мы уезжаем на завтрак, а уже в конце завтрака все хорошо. Многие жизненные факторы – бытовые, будничные – нас ссорят, но они нас и держат вместе. Это и есть наш секрет.

– Недавно Алена Омаргалиева рассказала нам, что в школе ее сына все говорят на украинском языке. Даже на переменах! Другие звезды, наоборот, жалуются, тот же Тарас Тополя, и говорят о засилье русского. Какова ситуация в учебных заведениях, где учатся ваши детки? Насколько ты принципиальна в этом отношении?

– Очень принципиальная, но это не совсем зависит от меня… Старшей дочери 13 лет, и у нее своя сознательная позиция. Она начала по-украински говорить раньше, чем я, еще будучи за границей. Лолита, глядя на сестру и происходящее, тоже делает свои выводы и большую часть своей повседневной жизни говорит на украинском языке. Мы не давили на детей. Они сами к этому пришли. И я очень радуюсь, мне это импонирует, я горжусь и вообще – теперь для меня это принципиально. Ты знаешь, мне уже режет уши, если звучит русский язык от моих близких.

– Не могу не спросить о младшем сыне. Недавно ты рассказала, что есть ситуация с задержкой речи…

– Мы повели сына к врачу. Все хорошо. Доктор дал ему задания, и мы начали их выполнять. Через полтора месяца он стал говорить больше слов. Он просто в три года не разговаривал так, как говорят дети в его возрасте.

– В прошлом году, насколько я помню, Анатолич вроде бы присутствовал на вечеринке блогера Ани Алхим. Из-за этого разразился громкий скандал, потому что она больше представляет русскоязычную культуру, русский язык. Как ты относишься к тому, когда твой муж попадает в неоднозначные ситуации, и принимаешь ли ты участие в избегании репутационных рисков?

– Конечно, я участвую, потому что это и мои репутационные риски. Так же если бы я принимала громкие решения, то они бы влияли на репутацию моего мужа. Поэтому когда была ситуация с Аней, я просто знаю ее как…

– Как человека?

– Нет, я с ней не знакома. Как человека я ее не знаю. Я знаю Толю, как он к этой ситуации относился. Он хотел изменить мир. То есть он говорил: "Я выйду к аудитории Ани, скажу, что Асти слушать плохо и т.п., они меня послушают и изменятся". Поэтому он согласился на предложение провести корпоратив. Потом отказался. Но в этой ситуации ему повезло, потому что у него жена-пиарщица. И он сделал это вовремя. То есть отказался, извинился и отошел.

– А ты отговаривала его?

– Он общается с Аней, а мне ее позиция не близка. Я на нее не подписана. Поэтому работать или не работать с ней на корпоративе – Анатолий решал сам. Мы не изменяем себе. Если я сказала "нет", то это "нет". Меня Толя не заставит что-нибудь делать и я его. Так же голосовали мы за разных президентов. Я голосовала за Зеленского, он – за Порошенко. У меня iRhone – у него Samsung. У меня "Адидас" – у него "Найк". И это, может, нас и делает теми, кем мы являемся.

– Давай немного поговорим о наших артистах. У меня будет прямой вопрос. Есть конкретная ситуация, свежий кейс – Юлия Санина, The Hardkiss. Юлия работает в Украине самостоятельно, а мужской состав ее группы находится за границей. Однако когда они выезжают в тур по Америке, то выступают полным составом. И на любой вопрос Юлии по поводу мужа, всего мужского состава – эти комментарии либо блокируются, либо удаляются. Как ты лично к этому относишься?

– Так, как и ты, отношусь…

– А не является ли это тоже репутационным риском, который просто собирается в ком и в один момент может прорвать и убить репутацию?

– И убивает.

– Убивает, считаешь?

– Нет вопросов к девушке, есть вопросы к мужчинам. Если артист выбирает сольную карьеру, так как это вроде бы произошло, публично, то это ок. А если идет обманными путями какая-то история, то сейчас это дело времени.

– Полякова, Барских, Монатик уже не сияют так ярко, как раньше, хотя живут здесь. С чем связана их растерянность после начала полномасштабного вторжения?

– Ну смотри, ты назвал трех звезд. Я тебе скажу, что для меня среди них топ-артистом остается Макс Барских. Его песня "Хай буде весна" у меня до сих пор вызывает мурашки. Он сделал то, что должен сделать артист в первые дни нашего ужаса. Он держал народ своим творчеством. Он сделал песню, которая объединяла мир, потому что все украинцы тогда разъехались. Он выполнил свою миссию как топ-звезда, у которой огромная аудитория. Что дальше произошло с новыми песнями – это уже его история.

Михаил Ясинский, продюсер Оли Поляковой, когда-то заявил, что будут переводить альбом певицы на украинский. Я считаю, что это просто жесть. Переводить русскоязычный контент до сих пор зашкварно, потому что мы знаем, куда эти песни и о чем писались до войны. Какой был месседж, какие были нотки попадания в конъюнктуру других стран. Если ты уделяешь этому время и деньги на перезапись, на перевод, то почему не купить просто три классные песни? Почему не положить на музыку украинские стихи, как это делал Пивоваров в начале?

Не идет – открой книгу, придумай, перепой то, что нужно. Когда артист переводит русскоязычные песни – это недопустимо. Ну ладно, одна-две песни, которые, может быть, и ассоциируются с Украиной, писались для Украины, но более 90% писались на другие "земли". Потому что таков был шоу-бизнес. Я против перевода песен.

– Сможет ли Монатик снова стать номером один среди артистов? Ты с ним работала, знаешь его хорошо. Есть впечатление, что Артем Пивоваров полностью занял нишу Димы.

– С Димой мы работали три-четыре года. С Артемом тоже три года были. Я знаю, что Пивоваров очень хотел именно такой результат. То есть быть первым. Он это сделал. И он молодец. Это о том, что человек искал варианты в своем творчестве, как поднять людей во время полномасштабной войны. И он заслуживает первое место.

Что касается Димы, мне сложно сказать, потому что у него очень стойкая команда. Уже 100 лет одни и те же люди. И то, что у них нет свежей крови, видимо, и влияет на видение развития артиста.

Вот ты говоришь о творчестве. Я долго не слушала его песни. Единственная песня, которая для меня лучше оригинала, – это кавер Монатика на песню Скрябина "Старі фотографиії". Эта песня у Димы, я считаю, – лучшая работа за последние годы. И даже лучше оригинала. Я слушаю ее. Куда они со своей маленькой командой уйдут, я не знаю.

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