'Почему вы говорите на русском? Вы же украинцы!' Алена Омаргалиева рассказала о переходе на украинский язык и вспомнила, чем ее озадачили в Польше

Украинская певица и участница группы TamerlanAlena Алена Омаргалиева (Alena Omargalieva) рассказала о переходе на родной язык и как ей открыли глаза на языковой вопрос в Польше. Артистка также поделилась опытом своих родных, в частности мужа Тамерлана, который защищает Украину в рядах ВСУ, и 10-летнего сына Тимура.

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Как рассказала звезда в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, с началом полномасштабной войны семья искала убежище в Польше. Именно там к ней пришло осознание: "Когда мы приехали в Польшу, то слышали только польский язык. Там не общаются ни на русском, ни на украинском, а на своем, родном. Поляки спрашивали меня, для них это было важно: "Почему вы говорите на русском? Вы же украинцы!" То есть это же нормально, когда, например, во Франции говорят на французском, в Италии – на итальянском". Вернувшись на Родину, Омаргалиева была удивлена тем, что ее муж-одессит Тамерлан заговорил на украинском.

Знаменитость старалась как можно больше окружать себя родным языком. "Слава Богу, украинский язык у нас в крови, поэтому мне не очень сложно. Хотя иногда я еще думаю, честно, привычка еще есть, когда быстро хочешь что-то сказать, а бывает, наоборот, забываешь уже слово на русском", – делится исполнительница. По словам артистки, сейчас ей даже непривычно себя слышать на русском, когда она пересматривает старые интервью.

Омаргалиева считает, что сейчас особенно важно популяризировать украинский язык, и привлекает к этому и своего сына. "Объяснять ребенку, что такое война, уже не нужно. Тимур установил на телефоне программу, отслеживает тревоги, а в школе есть укрытие, в случае чего все бегут туда", – рассказывает звезда. Сейчас 10-летний Тимур, который учится в 5-м классе, общается с друзьями на переменах на родном языке, хотя иногда переходит на русский.

"Когда слышу, что Тимур переходит на русский, спрашиваю его: "Почему ты общаешься на русском, если рядом с тобой люди, которые общаются на украинском языке?" Он сразу переключается, для него это не проблема", – рассказывает Омаргалиева и признает, что с мужем тоже иногда может "грешить", однако на все нужно время. Как отмечает звездная мама, в школе сына звучит только родной язык, как от классного руководителя, так и от детей, среди которых многие вынужденные переселенцы из Донецкой, Харьковской, Одесской областей.

Полное интервью с Аленой Омаргалиевой читайте на OBOZ.UA уже 10 октября

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