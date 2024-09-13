'Брежнева должна была пойти в полицию'. СолоХа – о ссоре с Бебешко, фигуре солистки KAZKA и о том, как продюсер 'ВИА Гры' предлагал ей интим с мужчинами

Многим зрителям украинская певица СолоХа запомнилась как эпатажная телеведущая канала М1 и громкими хитами "Булочка", "Ваша мать", "Смайлик-кохайлик". Однако немногие знают, что артистке предлагали быть солисткой "ВИА Гры", она долгое время работала с продюсером Владимиром Бебешко и даже продала свою квартиру в Киеве, чтобы снять новые клипы.

Видео дня

Почему СолоХа критикует солистку KAZKA Александру Зарицкую и alyona alyona из-за фигуры, а Веру Брежневу считает плохой мамой? Сколько денег ей были готовы заплатить россияне за выступления в РФ? Об этом и многом другом – в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA.

– СолоХа, ты сегодня работаешь сама или с продюсером?

– Я работаю сегодня без продюсера, но у меня очень крутая молодая команда. Девушки, делающие меня красивой, экстравагантной, верящие в меня. Ну вот как-то так.

– А все же сложнее или комфортнее работать самостоятельно? Твоим продюсером раньше был Владимир Бебешко?

– Да, Вовочка, привет (улыбается).

– На каких условиях вы с ним работали? Стало ли у тебя сейчас больше свободы?

– Во-первых, я хочу поблагодарить Владимира Бебешко за то, что он нашел такое сокровище, как я. Мы были заочно знакомы, но встретились на одной тусовке, скажем так. Я к нему подошла и спросила, не ищет ли он хорошую харизматичную певицу.

Это было восемь лет назад. Я только родила, у меня первая доченька. Приехала из Одессы с ней, с водителем. И она была у меня на руках. Бебешко ответил мне, что действительно ищет классную певицу, надо попробовать нам поработать вместе. Я подумала, что старик прикалывается надо мной, но... Так все и началось.

– У тебя такие теплые воспоминания сейчас. Почему вы разошлись, если все было хорошо?

– Мы работали, кстати, на очень классных условиях. У нас было 50 на 50. Хотя я знаю, что это большая редкость. Я хотела расти, хотела, чтобы со мной работали живые музыканты. А Вова... Он больше деньги считал. Говорил, что музыканты – это надо студию арендовать, людям платить, делиться гонорарами. Я отвечала, что живой бэнд – это другой уровень. Так и начались наши споры. Какие-то песни мне начали не нравиться, которые он мне давал. Но главное, что мы остались в хороших отношениях.

– Ты уходишь от продюсера, начинаешь самостоятельно работать. С какими трудностями столкнулась?

– Мы с Вовой поработали где-то два, два с половиной, до трех лет вместе. У меня была очень большая активность на телевидении. Я постоянно была в хороших ротациях и уже сделала себе определенное имя. Мне было легче, потому что я уже трудилась. Я не остановилась и сразу сняла клип "Звезда Инстаграма". Кстати, для того чтобы его снять, я продала свою квартиру в Киеве.

– Серьезно?

– Да, это правда. Я жила уже в Одессе со своим мужем-одесситом. У меня стояла квартира в Киеве. Мне не хватало на клип денег. Муж как-то не очень верил в меня как в артистку.

– Как ты думаешь, почему он не верил?

– Бывший муж постоянно говорил, что это какие-то мои прихоти, это и есть шоу-бизнес. Сколько купил, сколько продал, сколько получил. Но в шоубизе не угадаешь, сколько заработаешь в следующем месяце или через полгода. Но я все равно планировала и верила. Мне пришлось продать квартиру для того, чтобы вложить в несколько клипов.

– Не жалеешь?

– Я не жалею.

– Тебе поступали предложения о сотрудничестве от россиян?

– Я была в России проездом, когда была студенткой, еще до карьеры певицы. Я туда не ездила, как началась война на Донбассе в 2014 году. И когда мы с Владимиром Бебешко начали работать, он сразу говорил, что я буду петь все украинские песни, буду общаться исключительно на украинском языке, потому что у нас началась война, мы не можем делать продукт на русском. У меня были предложения поехать туда на а-ля корпоратив.

– Какие суммы предлагали? Больше, чем у нас?

– Там другие деньги. Если к тому времени я работала на концерте за 3-4 тысячи долларов, то там это могло быть 8-10...

– Ты активно занимаешься спортом. Как относишься к бодипозитиву?

– Никак. Очень плохо. Потому что, по моему мнению, это пропаганда нездорового образа жизни, это пропаганда лени. И я за то, чтобы у нас были здоровые люди, а в теле, где лишних 50, 70, а то и 100 килограммов, не может быть здоровье.

Что бы солистка KAZKA и alyona alyona ни говорили, что им комфортно в этом теле, хорошие анализы, я уверена, что они не хорошие. И я как самая спортивная певица Украины еще раз хочу подчеркнуть: я снимаю свои тренировки с тренером, мы показываем, как это делать, не обязательно в зале, даже если нет возможности купить абонемент, я расскажу, что делать.

Похудение хотя бы на 3-4 килограмма поможет легче жить, легче ходить, легче танцевать, легче дышать, любовью заниматься легче, наконец! Как минимум...

– Кстати, недавно был громкий резонанс. Младшая дочь Веры Брежневой сообщила об отношениях с парнем, который на 7 лет старше ее. Девушке, напомню, 14. Их отношения начались, когда ей было 11.

– Да вы что?

– Как мама, что ты можешь об этом сказать?

– Ну, во-первых, Вера, как мама, должна была прийти в полицию, сказать, что какой-то педофил встречается с ее дочерью, дружит, это ненормально. Там нет нравственности. Значит, мама так привыкла, должно быть, в ее детстве так было. Хотя это же "ВИА Гра" – бани, сауны...

– А у тебя никогда не было предложения или желания пойти в "ВИА Гру"?

– Мне же предлагали. Это был один из кастингов – раз в год или раз в полгода проводили отбор девушек. Как правило, хочешь удачно выйти замуж – иди в "ВИА Гру". У меня тогда спрашивали, готова ли я буду работать не на сценах, а где-то а-ля в сауне. И готова ли я принимать внимание мужчин. То есть это было прямым текстом, завуалированным на очень конкретно поставленные вопросы. Мне было 18-19 лет. Что я могла сказать, если я только женщиной стала в 18? Для меня – один человек и на всю жизнь. Такие мысли тогда были.

– Это было предложение от одного из продюсеров группы Дмитрия Костюка?

– Я тогда с ним и общалась...

Читайте на OBOZ.UA интервью с El Кравчуком – о работе в стриптиз-баре, лжи Козловского и о том, как Кузьма спас его от Азарова.

Также на OBOZ.UA разговор с бывшим шеф-редактором ТВ Лелей Боравлевой – "Экстрасенсы – это шарлатаны-миллионеры".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!