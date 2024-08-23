'Кузьма спас меня от Азарова'. El Кравчук – о работе в стриптиз-баре, лжи Козловского и о том, как все звезды 'кинули' военных из-за 'Интера'

В 1990-х годах El Кравчук стал настоящим феноменом украинской поп-музыки: смелый, раскрепощенный, эпатажный и яркий. Каждая песня от "Війна завжди війна" до "Нічий" – хит, каждый выход на сцену – настоящее действо, но, как и каждый артист, El пережил свои взлеты и падения.

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Сегодня мужчина вернулся к активному творчеству, готовый удивлять новыми тандемами с молодыми артистами и постоянно поддерживает наших военных. Эксклюзивно для OBOZ.UA певец рассказал новые подробности своей звездной жизни и признался, с кем из прогрессивных артистов вскоре споет в дуэте.

– Были ли у тебя мысли уехать из Украины в первые дни полномасштабного вторжения? Предлагал ли кто-нибудь помощь из-за границы?

– Конечно, меня приглашали сразу – в Германию. Также были звонки от очень известных людей. Например, от главного евангелиста Берлина, который очень любит украинскую музыку. Говорил, что есть отдельная комната для меня. Но я ни разу в голове не представлял картинку, что уеду из Киева именно из-за войны. Ни разу не мечтал, не планировал и не готовил запасные аэродромы.

Я делал те шаги, которые нужно было делать в эти дни. Я должен как-то помогать пожилым соседям. Именно тогда узнал, сколько стоит хлеб, молоко. Что есть очередь, что такое Оболонь, куда идти, где аптека. Я живу в этом доме три года. Родители переехали туда в 1980 году. Поэтому, конечно, все, кто рядом – соседи, мы уже как семья.

– Как ты относишься к своим коллегам, которые молчат о войне? Тот же Олег Винник. Сначала исчез, а теперь вдруг готовит премьеру песни на 23 августа.

– Это как шутка какая-то. Напомню, что сначала, когда Олег появился в Украине, он уже был гражданином другой страны. Возможно, имел украинский паспорт раньше. Ну поехал себе Винник – и поехал. Вывез денег из Украины – хорошо.

Не думаю, что в Украине когда-нибудь будет возможно так легко заработать огромные деньги на политике. Мы знаем цифры, которые он заработал именно на политике (в 2019 году Олег Винник агитировал за "Аграрную партию" во главе с ректором КНУКиМ Михаилом Поплавским. – Ред.). Удача – это исключение из правил. Но будем откровенны: он очень много работал на свою удачу. Когда Олег начал ездить на гастроли, было пол зала людей. Потом больше, больше, больше. Я очень уважаю Сергея, его менеджера. Потому что это человек, который своими руками сделал дело – слепил звезду.

– А что тогда делать с артистами, которые вроде бы и поддерживали Украину, но выехали за границу и молчат?

– Расскажу вам историю. В 2016 году я уехал на День Независимости петь в Попасную. Пригласил с собой артистов, но, к сожалению, не смог никого привезти – все отказали. Было так противно и стыдно глядеть в глаза военным. Но они сказали тогда: "Слушай, ты помнишь всех, кому звонил по телефону?" Я ответил, что да. "Запомни, – добавили воины, – мы можем в памяти что-то дорисовать, что-то пропустить, но есть вещи, которые забыть невозможно. Мы должны себя уважать". Сегодня некоторые знаменитости действительно играют ярких патриотов.

– А можешь намекнуть, кого ты имеешь в виду?

– Виталий Козловский. И не только он. Все, кто снимался на Дне Независимости в 2016 году, отказались ехать к военным. Пономарев был занят в тот день. Я подходил к "Авиатору", Ивану Дорну... Все, кто были там. Все, кто участвовал в концерте ко Дню Независимости на канале "Интер".

"Интер" – это такой канал, который меня звал или только на День Независимости (ежегодно), или на какие-то провокационные проекты. Это были какие-то деньги, всегда коммерция. Окей, пусть они выплатят мне гонорар, а я потрачу эти деньги в Попасной, например. И я вижу в этом обычный смысл не только лишь для себя. Сейчас тоже очень тяжело копить деньги на благотворительность, на помощь. Не только военную, но и гуманитарную.

– Возвращаясь к 90-м. Расцвет украинской музыки. Тогда было много эпатажа. Сейчас молодое поколение не столь отважно, какими были вы. Феномен...

– Возможно, потому, что сейчас есть интернет. А когда я начинал, его не было, и это было так эксклюзивно, изысканно, недостижимо. А сейчас просто один клик – и они боятся. Хейта какого-нибудь. Знаешь, такие вещи, которые я нес со сцены – это была просто свобода. И все. Нет эпатаж.

Выступаю в ночном клубе в начале 90-х. Там бандитские посиделки, например, а я в кожаных шортиках танцую и делаю настоящее шоу с Семеном Горовым. Не боюсь, что меня поразят за это. Это была свобода!

Я работал в стриптиз-баре на левом берегу певцом в клубе "Чикаго". Никакой гривни, доллара и вещи не заработал чем-нибудь, кроме музыки. Я по-настоящему когда-нибудь выбрал для себя этот путь. Многие артисты украинской эстрады, о которых мы, к сожалению, сейчас очень редко вспоминаем, прошли его.

А эта дружба с поколениями – это понимание олдскул, ньюскул. Вот сейчас, например, с интересом относятся к коллаборации с разнообразными группами, исполнителями, а именно из нового поколения. Например, с Latexfauna мы записали очень интересный дуэт.

– Подожди, подожди. У вас с Latexfauna будет дуэт?

– Да, у них выходит альбом, уже все звучит.

– Вы уже анонсировали это?

– Нет.

– Это эксклюзив?

– Да. Это будет очень интересное сотрудничество, потому что Дима и пишет интересно, и тексты интересны.

– Андрей, в 90-е было очень много групп, музыкантов. Кто-то удержался, кто-то нет. Я очень хорошо помню "Аквавиту", Русю...

– Руся – это классный период. Вечерняя попшкола. У них были очень интересные песни, которые становились хитами, настоящими хитами, когда распадался СССР и начиналась независимая Украина. Пела Руся ("Дівчинка русява"), пел Андрей Миколайчук ("Підпільний Кіндрат").

– А почему не сложилось у Руси?

– Смотри, они стадионы собирали. Это феномен, который был настоящим. Это не за уши притянутый язык, не за уши притянуть вещи. У Руси были золотые кассеты. Вечерняя школа. Рома Багарош... Когда я познакомился с Багарошем еще тинейджером, я смотрел на него как на Майкла Джексона. Потому что у него был сэмплер, у него были клавы, они были сверхсовременны.

– А Ирина Билык?

– А Ира есть сейчас, и Ира сейчас шаг за шагом себя как-то заново создает нормальной. Возвращается в себя, в Билык, я это знаю точно. Она начала общаться снова с теми же друзьями, с которыми мы всегда общались. Она снова в нашей творческой компании. И она снова Билык, она снова за пианино что-то придумывает, пишет. Она еще покажет нам всем хорошие песни и музыку, я уверен, потому что она автор. Это такая интересная история, когда женщина из себя получает этот текст и делится таким очень личным.

– Ира часто говорила о том, что ее вдохновляют мужчины в ее жизни...

– Ее и женщины вдохновляют, я точно знаю. Она это никогда не скрывала.

– А тебе насколько важна личная жизнь? Зависишь ли ты от того, с кем у тебя отношения?

– Конечно, завишу. Лично для меня это всегда была тема, такая комната, которую я оставил для себя. Вот для Андрея, не для Кравчука. Я любил в жизни много раз. Это, может, так нетипично будет, но много, потому что я человек, который влюбляется. Но сейчас, не знаю почему, может быть, я понимаю, что на первом плане война. И я себе сказал: какие хиты? Война – хит главный. Это главная тема. Конкурировать буду с чем? С войной?

– Поступали ли тебе какие-нибудь предложения? К примеру, от конкретного политика, чтобы ты выступал за чью-то партию и скандировал лозунги?

– Конечно, были. Расскажу об любопытном случае. Это был, вероятно, 1997 или 1998 год. Когда только началась тема с выборами. Меня, Ани Лорак и других звезд пригласил Александр Вячеславович Злотник на проект, в котором нужно было петь. Но да, завуалировано... Потом выяснилось, что это агитация за двух народных депутатов. Одним из них оказался Николай Азаров.

И когда была возможность выбирать, мне очень помог Кузьма Скрябин. Это были политические переговоры. Он [Скрябин] влез в эту передрягу. Кузьма тогда сказал мне: "Смотри, ты будешь выступать, будет правая кулиса и левая кулиса. В правой кулисе тебя будет ждать человек, а в левой кулисе сделай так, чтобы там был твой водитель и ты мог исчезнуть через минуту с этой сцены. Возможно, ты не сможешь сказать нет". Я выслушал его и поехал в Киев домой.

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