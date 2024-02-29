Взяли пример с Щегеля? Трое артистов Львовской оперы выехали на гастроли в Финляндию и не вернулись

Трое артистов Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой не вернулись в Украину после гастролей в Финляндии. Пока весь коллектив отправился из-за границы назад во Львов, ведущий солист балета Андрей Михалиха, солистка балета Юлия Михалиха-Ром, а также артист балета Богдан Ключник решили, очевидно, воспользоваться случаем и остаться в Европе.

Танцоры попрощались с коллективом и сообщили о своем решении не возвращаться в Украину в онлайн-формате. Об этом пишет Zaxid.net.

Очевидно, что информация о побеге должна была остаться тайной для широкой общественности, ведь на страницах артистов никаких обращений или объяснений нет.

Известно, что балетная труппа Львовской оперы гастролировала в Эстонии и Финляндии с представлением "Дон Кихот" с 8 по 22 февраля. Этот же спектакль должен пройти и во Львове 1 марта. Впрочем, теперь на сцене не появятся трое солистов.

Исчезли и страницы Андрея Михалихи, Юлии Михалихи-Ромы и Богдана Ключника с сайта театра. Там, где раньше были их фото и вся необходимая информация, теперь выбивает ошибку "404". Это свидетельствует о том, что страницы беглых артистов были удалены.

В театре между тем продолжается служебное расследование. Впоследствии его представители обещают прокомментировать ситуацию.

Отмечается, что Андрей Михалиха был задействован во многих спектаклях театра, имел более 20 ведущих партий. В частности, он танцевал Марцеллину в восстановленном балете "Напрасная осторожность" и Эспадо в "Дон Кихоте". Теперь его фамилию убрали из афиш, как и его супруги Юлии Михалихи, а также Богдана Ключника.

Вся эта ситуация напомнила украинцам историю со стендап-комиком Андреем Щегелем. Горе-юморист опрометчиво похвастался тем, что получил три повестки и сбежал из Украины "как крыса". Обманным образом он уехал в Европу, где должен был выступать на благотворительных концертах. Согласно условиям договора, Щегель обязывался вернуться домой, но бежал в Турцию.

О героических подвигах украинских защитников юморист сказал: "Это их выбор – умирать". Такие возмутительные заявления предателя Украины вызвали резкую реакцию украинцев. После критики в обществе Щегель нецензурно обругал родину, коллег и соотечественников. Страну, которая борется за независимость и свободу, он назвал "Северной Кореей" и "цирком", а ее жителей – "попаянными дебилами".

В Минкульте оперативно отреагировали на скандал и пообещали, что правительство рассмотрит более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста. Кроме того, ситуация с бегством Щегеля была взята под контроль правоохранительных органов. Позже стендапер попытался извиниться за свои слова и поступки. Однако извинения Щегеля скорее походили на оправдание, а еще попытку надавить на жалость. Подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA, Щегель может заплатить миллион гривен за обман Министерства культуры и несоблюдение условий договора. Именно такую сумму хочет взыскать с предателя основатель украинского продюсерского центра Comedy Space Сергей Чудаев, ставший истцом в суде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!