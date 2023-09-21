Миллион на ВСУ и клеймо предателя: как комик Щегель обманул Минкульт и что ему грозит. Новые детали судебного дела

Украинский стендап-комик Андрей Щегель, опрометчиво похваставшийся тем, что получил три повестки и сбежал из Украины "как крыса", может заплатить миллион гривен за обман Министерства культуры и несоблюдение условий договора. Именно такую сумму хочет взыскать с предателя основатель украинского продюсерского центра Comedy Space Сергей Чудаев, ставший истцом в суде.

Организатор выступлений украинских юмористов за границей хочет отдать отсуженные деньги на нужды Вооруженных сил Украины. В настоящее время продолжаются судебные заседания, одно из которых состоялось 6 сентября, а следующее ожидается 5 октября. OBOZREVATEL вспомнит, почему Щегель обзывал украинцев и как извинялся за свои слова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

О том, что комик находится в Турции, он рассказал в марте 2023 года. Получив 3 повестки, артист решил, что "ему некомфортно", поэтому обманным образом уехал в Европу, где должен был выступать на благотворительных концертах. Согласно условиям договора, Щегель обязывался вернуться в Украину, но он "как крыса" сбежал в Турцию.

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О героических подвигах украинских защитников юморист сказал: "Это их выбор – умирать". Такие возмутительные заявления предателя Украины вызвали резкую реакцию украинцев.

После критики в обществе Щегель нецензурно обругал родину, коллег и соотечественников. Страну, которая уже больше года борется за независимость и свободу, он назвал "Северной Кореей" и "цирком", а ее жителей – "попаянными дебилами".

В Минкульте оперативно отреагировали на скандал и пообещали, что правительство рассмотрит более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста. Кроме того, ситуация с бегством Щегеля была взята под контроль правоохранительных органов.

Позже стендапер попытался извиниться за свои слова и поступки. Однако извинения Щегеля скорее походили на оправдание, а еще попытку надавить на жалость. Подробности – в нашем материале.

Уже в апреле 2023 года Сергей Чудаев заявил о намерении подать в суд на комика из-за нарушения условий договора и репутационных убытков. Он признался, что после громкого скандала вокруг Щегеля у Comedy Space возникли проблемы с другими артистами, поскольку многие решили отказаться от сотрудничества с компанией с "подмоченной" репутацией.

Как выяснилось, сначала истец планировал взыскать символическую гривну за моральный ущерб. Главной целью Чудаева было в судебном порядке доказать, что Щегель незаконно эмигрировал в Турцию. Однако со временем планы компании изменились.

"Мною было принято решение, что сумма сатисфакции должна быть гораздо больше, поскольку репутационный ущерб чрезвычайно велик. Война в стране продолжается, каждый день гибнут люди. Нормальные артисты не могут выезжать для сбора благотворительных пожертвований. Но Щегель продолжает свое турне по миру и выражает в публичном пространстве нарративы, порочащие страну, граждан, Министерство культуры и информационной политики Украины, защитников страны и весь рынок шоу бизнеса – как менеджеров, так и артистов. Я увеличиваю сумму компенсации до одного миллиона гривен, который пойдет на помощь ВСУ", – сказал Сергей Чудаев.

Первое заседание суда уже прошло 6 сентября в Бориспольском горрайонном суде Киевской области, а следующее запланировано на 5 октября. Истец пригласил на заседание всех, кому интересно решение суда.

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за циничных поступков недобросовестного юмориста пострадали другие артисты, которые честно выезжали за границу с благими намерениями и всегда возвращались обратно. Знаменитостям стало гораздо сложнее получать разрешения на выезд.

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