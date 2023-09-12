Выступившая против войны Хаматова заменила фанатку 'русского мира' Чичерину в песне 'Би-2' и возмутила россиян. Видео

Известная российская и латвийская актриса Чулпан Хаматова заменила певицу-путинистку Юлию Чичерину на концерте группы "Би-2" в Риге. Россияне, увидев такой неожиданный дуэт, впали в истерику и разверещались об "отсутствии голоса" у проукраинской звезды.

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Актриса вместе с солистом Шурой исполнила песню "Мой рок-н-ролл", хотя раньше партнершей вокалиста в этом дуэте была Юлия Чичерина. Под видео на YouTube начали появляться гневные комментарии, а заголовки росСМИ запестрели оскорбительными словами в адрес дуэта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На концерте 8 сентября коллектив неожиданно позвал на сцену Чулпан Хаматову, которая узнала о выступлении и своем участии в нем незадолго до мероприятия. Звездам аккомпанировал симфонический оркестр.

За шоу наблюдали тысячи слушателей, которые размахивали фонариками и хлопали в конце.

Однако у пропагандистов на счет выступления артистов было другое мнение. Они назвали Хаматову "бездарной", а провалившуюся с концертным туром даже в России певицу Чичерину решили расхвалить.

Напомним, что Чичерина внесена в базу "Миротворец" как террористка, поддерживающая войну России против Украины во всех ее проявлениях еще с 2014 года. Путинистка регулярно ездит на фронт к оккупантам, где однажды надругалась над флагом Украины в Энергодаре.

После этого в США за "голову Чичериной" пообещали $50 тысяч, а в Украине звезде объявили о подозрении. Чичерину ждали международный розыск и вероятность сидеть за решеткой до конца своих дней.

Пока ярая фанатка Путина с пулеметом в руках рассказывала собственную абсурдную историю происхождения названия Херсона, Чуплан Хаматова на благотворительном ужине собирала деньги для ВСУ. Учитывая это, неудивительно, что группа "Би-2", лидер которой назвал россиян убийцами и заверил, что больше не вернется в РФ, пригласила на концерт именно актрису.

Как писал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что участники коллектива передают часть заработанных денег в помощь Украине. Впрочем, они стараются это не афишировать.

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