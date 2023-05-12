Лева из 'Би-2' поставил на место путинистов и разгромил пропаганду о 'достижениях' РФ: я не вернусь в Россию, вы – убийцы

Известный белорусский и российский рок-музыкант, один из двух основателей и лидеров группы "Би-2" Лева (настоящее имя – Ягор Бортник) поставил на место пропутинских фанатов. В ответ на упреки о "патриотизме" и "достижениях РФ" артист назвал россиян убийцами и заверил, что больше не вернется в РФ.

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По словам звезды под одним из постов в Instagram, пропутинская Россия вызывает у него только омерзение. Ранее артисты уже демонстрировали свое несогласие с террористической кремлевской политикой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отвечать своим бывшим поклонникам Лева начал под одним из "патриотических" постов о 9 мая, где его попытались убедить в том, что адекватная и миролюбивая позиция группы – это ошибка.

"Я ни одного слова забирать не собираюсь. Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила нашу страну. Читайте ваши "мракобесные" лекции в военкомате", –написал основатель коллектива.

Один из зазомбированных пропагандой подписчиков попытался манипулировать украинским "Днем Европы", выдав, что украинцы будут праздновать с "той же Европой, которая воевала на стороне Гитлера".

"Вы – убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими с Украиной и Европой. Все, что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость", – написал солист "Би-2".

На вопрос, ждать ли россиянам концерты группы, он заявил, что не вернется в Россию.

Напомним, что в 2022 году "Би-2" отменила свой концерт в Омске за несколько минут до начала из-за баннера в поддержку президента РФ Владимира Путина с символом "Z". Артисты начали выступать за границей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что участники коллектива передают часть заработанных денег на помощь Украине. Впрочем, они стараются это не афишировать.

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