Российский бизнесмен и оппозиционер Евгений Чичваркин вместе с актрисой Чулпан Хаматовой устроят благотворительный ужин, где соберут средства для ВСУ и беженцев. РосСМИ уже завизжали о закупке турникетов для "головорезов", пока их солдаты пытают, убивают и насилуют украинцев каждый день.

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Планируется выручить около 160 тысяч евро. Об этом в своем Instagram объявил Евгений Чичваркин (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"25 августа на нашей даче в Юрмале состоится благотворительный ужин, специальным гостем которого станет актриса Чулпан Хаматова. Часть денег пойдет центру, который помогает адаптировать украинских беженцев в Латвии, а часть – на оплату 3000 турникетов cat gen 7", – говорится в посте.

Ожидается, что к трапезе присоединятся всего 16 человек, а половина мест уже раскуплена. Билетов на мероприятие не будет. Пропуск – это подтвержденная квитанция оплаты в размере 10 тысяч евро (около 403 тысяч гривен).

Гостей накормят вкусным ужином в благодарность за помощь украинцам. Мероприятие начнется в 17:00 и продлится до 23:00.

Реакция российских СМИ – "бесценна". В РФ обиделись, что их же влиятельные граждане-эмигранты не молча ждут мира, а прилагают усилия для победя украинской армии, что на самом деле и является единственным приемлемым вариантом прекращения огня.

Пропагандисты выдали, что Чулпан Хаматова и Евгений Чичваркин "поддерживают головорезов с гитлеровскими татуировками".

Кроме этого, неожиданно, на второй год полномасштабной войны, россияне раскрыли "ясную формулу", что любой адекватный человек, выступающий за мир, мечтает о поражении России, ведь именно российские террористы развязали и продолжают боевые действия на территории чужого государства. Впрочем, росСМИ это почему-то кажется обидным.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певица родом из Украины Ани Лорак, живущая в РФ и игнорирующая геноцид собственного народа, нашла себе новое занятие на росТВ. Вероятно, она снова будет работать на пропагандистов.

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