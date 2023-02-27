В ряде городов РФ отменили концерты Чичериной: никто не хотел покупать билеты

В нескольких городах России отменили концерты скандальной российской рок-певицы-путинистки Юлии Чичериной, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР". На сайтах продажи билетов сообщили, что всем, кто успел их преобрести, вернут деньги.

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При этом на Telegram-канале "Сеятель ветра" сообщили, что мероприятие отменили по той простой причине, что не нашлось желающих слушать путинистку. Концерты не состоятся, в частности, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке.

При этом, судя по комментариям к новости, никто особо не расстроился по этому поводу. Некоторые не могли вспомнить ни одного хита фанатки террористоа, а другие предложили ей продать свою "пятнистую шубу".

Стоит отметить, что "творчество" Чичериной в последнее время действительно мало кого интересует, кроме боевиков "Л/ДНР". Певицу называют "ватницей" даже в Москве, а столичный клуб, который ранее решил устроить ее концерт загнобили его же посетители, отметив, что считали это место флагманом качественной музыки. Завсегдатаи отказались его посещать в дальнейшем.

Видимо, отчаявшись заработать концертами, Чичерина решила давать бесплатные, "лишь бы пришли", как отметили пользователи сети. В частности, такой был запланирован в городе Брянка на оккупированной территории Украины.

"Смотрю, Чичерина окончательно пришла к успеху. Бесплатные концерты в Брянске – это успех. Не каждому покоряются такие вершины", – с иронией написал блогер Денис Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– одиозная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая с 2014 года активно поддерживает агрессию РФ, выдала очередную порцию бреда. Ярая фанатка "русского мира" с пулеметом в руках рассказала собственную историю происхождения названия Херсона;

– ще у березні 2022 року Чичеріній було повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та наругу над Державним Прапором. Вона спільно з російськими військовими в Енергодарі зняла національний символ з даху будівлі мерії. За українським законодавством підозрюваній може загрожувати довічне позбавлення волі.

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