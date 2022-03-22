В США за "голову Чичериной" пообещали $50 тысяч: ранее она сняла украинский флаг с помещения горсовета в Энергодаре
За ликвидацию страстной поклонницы "русского мира", российской певицы Юлии Чичериной в США предложили вознаграждение. Голову Чичериной, которая уже 8 лет поддерживает российскую агрессию против Украины, оценили в 50 тысяч долларов.
Накануне это существо срезало украинский флаг со здания городского совета Энергодара. Об этом сообщил журналист Сергей Иванов.
"Мой калифорнийский друг Зак предлагает $50000 за голову чичериной. Это без шуток. Не знаю, зачем она ему, но он попросил озвучить. Нормальные деньги, чтобы никто никогда не слышал ее гадкого визга", - написал Иванов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 марта появилось видео, на котором Чичерина срезает украинский флаг с админздания в захваченном рашистами Энергодаре Запорожской области.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!