В США за 'голову Чичериной' пообещали $50 тысяч: ранее она сняла украинский флаг с помещения горсовета в Энергодаре

За ликвидацию страстной поклонницы "русского мира", российской певицы Юлии Чичериной в США предложили вознаграждение. Голову Чичериной, которая уже 8 лет поддерживает российскую агрессию против Украины, оценили в 50 тысяч долларов.

Накануне это существо срезало украинский флаг со здания городского совета Энергодара. Об этом сообщил журналист Сергей Иванов.

"Мой калифорнийский друг Зак предлагает $50000 за голову чичериной. Это без шуток. Не знаю, зачем она ему, но он попросил озвучить. Нормальные деньги, чтобы никто никогда не слышал ее гадкого визга", - написал Иванов.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 марта появилось видео, на котором Чичерина срезает украинский флаг с админздания в захваченном рашистами Энергодаре Запорожской области.

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