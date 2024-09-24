Выступала в Москве и крутила романы с россиянами: за что критикуют Алину Гросу, представляющую украинскую культуру в США

Певица родом с Черновцов Алина Гросу, с 2022 года проживающая в США, стала так называемой официальной представительницей украинской культуры в Нью-Йорке, о чем объявила на своем недавнем концерте. Несмотря на то, что заявление артистки озадачило украинцев, в МИД отметили: "новый статус" звезды не является официальной дипломатической должностью в США.

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В прошлом Гросу неоднократно попадала в скандалы, связанные с россиянами. OBOZ.UA собрал самые яркие из них, в том числе касающиеся полномасштабной войны в Украине.

Выступление в Москве в 2017 году

После начала войны на Донбассе украинская певица несколько лет проживала и работала в России. В 2017 году Гросу вышла на сцену перед россиянами, чтобы поздравить их с днем Москвы. "Добрый вечер, Москва! Хочу поздравить вас с замечательным днем – днем рождения каждого, кто живет тут", – обратилась она к зрителям.

Романы с россиянами

Первым мужем звезды стал российский бизнесмен Александр Комков, с которым артистка познакомилась в 18-летнем возрасте. Будущие супруги впервые встретились на вечеринке, которую мужчина организовал в своем доме в Москве. Пара вышла замуж в 2019 году в Италии, после четырех лет отношений. Свадьба во дворце близ Вероны, собравшая множество звездных гостей, стоила более 100 тысяч евро. Однако через полгода молодожены разошлись. По словам Гросу, Комков предложил ей разъехаться, а сам стремился завести новый роман.

После развода с бизнесменом Гросу сошлась с российским актером Романом Полянским, старшим ее на 12 лет. По имеющимся данным, они познакомились на съемках клипа исполнительницы. Влюбленные проживали в Украине до 2022 года, однако после полномасштабного вторжения России отношения звезд подошли к концу. По словам Павла Зиброва, сначала Полянский поддерживал Украину в войне и оставался в Черновцах, но вскоре актер засветился на родине. Его заметили на премьере фильма, режиссером которого выступил путинист Валерий Фокин.

"Танцы на крови" в день ракетной атаки по Киеву

8 июля 2024 года, когда российская ракета X-101 попала по детской больнице "Охматдет", певица опубликовала неуместное видео, чем разозлила украинцев. В ролике Гросу танцевала под свою будущую песню, держа в руках бокал вина. На кадрах можно было увидеть, как звезда шагает вдоль аллеи пальм в платье красного цвета. Впоследствии исполнительница попросила прощения и убрала видео со страницы.

Скандал с "Белыми розами"

В начале сентября 2024 в сети распространили видео, где Алина Гросу поет песню "Белые розы" российского путиниста Юрия Шатунова, который собирался воевать против украинцев на Донбассе. По имеющейся информации, звезда выступала на частном дне рождения украинца, где исполняла не только свой репертуар песен. Как отметили представители Гросу, знаменитость хорошо знает, как украинский, так и английский, а использовать язык страны-агрессора – ей якобы нет смысла. В команде также заявили, что ролик смонтирован, а критики "просто завидуют успехам и узнаваемости" артистки.

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