Алина Гросу оскандалилась из-за песни 'Белые розы' Юрия Шатунова, который собирался убивать украинцев. Команда певицы отреагировала

Украинская певица Алина Гросу, недавно оскандалившаяся неуместными танцами в день масштабной ракетной атаки России по Киеву, снова оказалась в центре внимания из-за выступления в США, на котором она пела песню "Белые розы" россиянина Юрия Шатунова – человека, который собирался воевать против украинцев на в Донбассе. Представители певицы вступились за нее и заявили, что женщине "просто завидуют".

Видео дня

Выступление Алины Гросу было распространено в Telegram-канале SLAY MUSIC. В сообщении говорится, что знаменитость якобы пела на частном дне рождения украинца, "где звучали русские песни".

На видео женщина, похожая на Гросу внешностью и голосом, стоит в черном комбинезоне на сцене и исполняю куплет из "Белых роз". Она должна была петь только свои хиты, но чудом в ее репертуаре оказался трек ярого россиянина.

В команде Алины Гросу прокомментировали "Фокусу", что певица владеет хорошо украинским и английским, поэтому использовать язык страны-агрессора ей нет смысла. Ее представители заявили, что опубликованное видео смонтировано людьми, завидующими успехам и узнаваемости женщины.

"Это монтаж. У нее очень много приглашений. Поэтому ей просто завидуют. Она все песни перевела на украинский язык. Алина хорошо владеет украинским и английским, поэтому поет исключительно на этих языках. Нас предупреждали, что чем больше Алина будет узнаваема, тем больше вероятность, что будут такие попытки дискредитировать ее. Это все недоброжелатели. Видео просто сфабриковано", – говорится в заявлении.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сеть слили фото со второй свадьбы Алины Гросу. Стало известно также причина, почему он остается в тени.

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