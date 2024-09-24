'Умоляю тебя...' Путинистка Надежда Бабкина рассказала, что София Ротару писала ей после 24 февраля 2022 года

Известная Z-патриотка и российская эстрадная певица Надежда Бабкина вспомнила, как в начале полномасштабного вторжения к ней обращалась украинская коллега София Ротару с важной просьбой. Артистка просила россиянку ей не писать и не напоминать о себе.

Видео дня

Путинистка рассказала в интервью пропагандисту Антону Красовскому, что Ротару якобы украинцы заставляют не поддерживать контакт с друзьями и знакомыми в России. Как она говорит, "советников очень много".

"После того, как началась эта "специальная военная операция", Соня мне чётко сказала: "Я умоляю тебя, не пиши мне пока ничего. Я тебя прошу". Хотя до сих пор мы с ней все равно поздравляли друг друга с днем рождения. Ее можно понять. Она там живет, у нее там семья", – рассказала Бабкина.

Она предположила, что Софию Ротару якобы запугивают украинцы, поэтому артистка временно отказалась общаться с подругами-путинистками. Что интересно, во время этого разговора женщина сидела со сложенными под грудью руками, якобы выражая свое желание ничего не говорить на эту тему.

"Здесь понимаешь в чем дело, наверняка советников очень много. Можно было договориться и пойти на какие-то общие решения. А вот когда человека пугают... Я думаю, его понять можно", – заявила Z-патриотка.

В частности, она добавила, что сейчас ее коллега живет за границей, а ее собеседник добавил, что находится артистка в Австрии: "Насколько я знаю, они где-то за границей, живут и практически спасают себя и свою семью".

Ранее OBOZ.UA писал, что Надежда Бабкина заявляла, что София Ротару вроде бы очень хотела приехать в Россию на ее сольный концерт, но ей "не разрешили".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!