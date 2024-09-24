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"Умоляю тебя..." Путинистка Надежда Бабкина рассказала, что София Ротару писала ей после 24 февраля 2022 года

Катерина Галущенко
Люди
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'Умоляю тебя...' Путинистка Надежда Бабкина рассказала, что София Ротару писала ей после 24 февраля 2022 года

Известная Z-патриотка и российская эстрадная певица Надежда Бабкина вспомнила, как в начале полномасштабного вторжения к ней обращалась украинская коллега София Ротару с важной просьбой. Артистка просила россиянку ей не писать и не напоминать о себе.

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Путинистка рассказала в интервью пропагандисту Антону Красовскому, что Ротару якобы украинцы заставляют не поддерживать контакт с друзьями и знакомыми в России. Как она говорит, "советников очень много".

"Умоляю тебя..." Путинистка Надежда Бабкина рассказала, что София Ротару писала ей после 24 февраля 2022 года

"После того, как началась эта "специальная военная операция", Соня мне чётко сказала: "Я умоляю тебя, не пиши мне пока ничего. Я тебя прошу". Хотя до сих пор мы с ней все равно поздравляли друг друга с днем рождения. Ее можно понять. Она там живет, у нее там семья", – рассказала Бабкина.

Она предположила, что Софию Ротару якобы запугивают украинцы, поэтому артистка временно отказалась общаться с подругами-путинистками. Что интересно, во время этого разговора женщина сидела со сложенными под грудью руками, якобы выражая свое желание ничего не говорить на эту тему.

"Умоляю тебя..." Путинистка Надежда Бабкина рассказала, что София Ротару писала ей после 24 февраля 2022 года

"Здесь понимаешь в чем дело, наверняка советников очень много. Можно было договориться и пойти на какие-то общие решения. А вот когда человека пугают... Я думаю, его понять можно", – заявила Z-патриотка.

В частности, она добавила, что сейчас ее коллега живет за границей, а ее собеседник добавил, что находится артистка в Австрии: "Насколько я знаю, они где-то за границей, живут и практически спасают себя и свою семью".

Ранее OBOZ.UA писал, что Надежда Бабкина заявляла, что София Ротару вроде бы очень хотела приехать в Россию на ее сольный концерт, но ей "не разрешили".

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