"Танцы на крови". Алина Гросу в день масштабной атаки России по Киеву разозлила украинцев неуместным видео
Украинская певица Алина Гросу разозлила украинцев неуместным видео, опубликованным через несколько часов после попадания российской ракеты Х-101 по детской больнице "Охматдет", где лечатся дети со всей страны от смертельных болезней. На момент написания материала, артистка также не вспомнила о массированных российских обстрелах в понедельник, 8 июля.
Она в Instagram опубликовала видео, где танцует под свою будущую песню и держит в руках бокал вина, оказавшегося малиновым сиропом и водой. Певица шагает вдоль высаженных пальм в красном открытом платье и на высоких каблуках. Ее фанаты предположили, что появление этого ролика было создано в результате автоматического постинга, однако кое-кто заметил, что Гросу после публикации ставила лайки на определенные комментарии.
"Мой вайб – движения раскованные. Скоро. Всем удачной и спокойной недели", – подписала она видео.
Своими действиями и отсутствием какого-либо упоминания о трагедиях в городах Украины, певица нарвалась на хейт от украинцев:
- "Танцы на крови".
- "3 часа назад [была сделана публикация]... Две реальности: 1 – Киев бомбят, люди гибнут от ракет, "Охматдет"... Дети под завалами... 2 – Алина Гросу публикует видео о своем вайбе и раскованных движениях".
- "Неужели так тяжело перенести этот пост на пару дней позже? В Киеве попадания в детскую больницу, дети пострадали, дома развалены, десятки погибших и раненых, в Кривом Роге ад, а у вас малиновые губы? Будьте человеком".
- "Очень "на часі" этот пост. Вот прям сегодня".
"Там Киев твой раз***ли, а ты такие видео постишься", – написал подписчик Гросу почти сразу после публикации, на что ему ответили: "Скорее всего, автопостинг". На этом вопрос не иссяк, ведь в комментариях вспомнили и то, что певица поставила лайки под комплиментами себе: "Алина лайки ставила на комментарии, посмотрите. Тоже автолайки".
В частности, были и засыпавшие артистку приятными словами, а среди них – Ирина Билык, опубликовавшая эмоджи огонька.
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