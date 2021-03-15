Выбраны худшие наряды знаменитостей на премии "Грэмми 2021". Фото

В воскресенье, 14 марта, в США прошла ежегодная 63 церемония награждения музыкальной премии Грэмми, где звезды удивляли своими яркими "луками". Однако, красная дорожка запомнилась и другими странными и довольно необычными образами.

Так, поклонники назвали худшие наряды знаменитостей на премии и сделали их героями мемов. На соответствующие снимки и комментарии обратили внимание в Daily Mail (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Младшая сестра Майли Сайрус Ноа, которая недавно тоже начала музыкальную карьеру, появилась на церемонии в белом платье с пышными рукавами и воротом со сборками. Ее выбор не оценили в сети и начали сравнивать его то с мятым постельным бельем, то с салфеткой, оставшейся после ужина.

Пользователи также высмеяли образ рэперши Амалы Ратна Зандиле Дламини, более известной как Doja Cat. Она вышла в свет в платье с перьями, глубокое декольте которого выполнено в виде молнии.

"Она выглядит так, будто забыла застегнуть молнию", – написал один из юзеров в Twitter.

Певица Фиби Бриджес пришла на красную дорожку в костюме скелета. Свой образ она дополнила черными туфлями на каблуке.

Британский певец Гарри Стайлс прошелся по красной дорожке в джемпере с V-образным вырезом, пиджаке, вельветовых штанах и желтых ботинках. При этом внимание фанатов привлек его сиреневый шарф из перьев: исполнителя сравнили с актрисой Эшли Тисдейл, которая впервые появилась в похожем аксессуаре в 2004 году.

Поклонники подвергли критике образы участниц американской рок-группы Haim, которые для премии выбрали наряды модного дома Prada, напомнившие фанатам медицинскую форму.

При этом рэпершу Чику папарацци запечатлели в ярком спортивном костюме, который по мнению пользователей сети, не соответствует дресс-коду мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

назван полный список победителей музыкальной премии "Грэмми 2021". Триумфаторами 63-й церемонии стали певицы Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Леди Гага и другие звезды.