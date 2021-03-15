Выбраны худшие наряды знаменитостей на премии "Грэмми 2021". Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
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Худшие наряды знаменитостей на премии 'Грэмми 2021'

В воскресенье, 14 марта, в США прошла ежегодная 63 церемония награждения музыкальной премии Грэмми, где звезды удивляли своими яркими "луками". Однако, красная дорожка запомнилась и другими странными и довольно необычными образами.

Так, поклонники назвали худшие наряды знаменитостей на премии и сделали их героями мемов. На соответствующие снимки и комментарии обратили внимание в Daily Mail (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Младшая сестра Майли Сайрус Ноа, которая недавно тоже начала музыкальную карьеру, появилась на церемонии в белом платье с пышными рукавами и воротом со сборками. Ее выбор не оценили в сети и начали сравнивать его то с мятым постельным бельем, то с салфеткой, оставшейся после ужина.

Ноа Сайрус на премии "Грэмми 2021"
Ноа Сайрус на премии "Грэмми 2021"

Пользователи также высмеяли образ рэперши Амалы Ратна Зандиле Дламини, более известной как Doja Cat. Она вышла в свет в платье с перьями, глубокое декольте которого выполнено в виде молнии.

"Она выглядит так, будто забыла застегнуть молнию", – написал один из юзеров в Twitter.

Doja Cat на премии "Грэмми 2021"

Певица Фиби Бриджес пришла на красную дорожку в костюме скелета. Свой образ она дополнила черными туфлями на каблуке.

Фиби Бриджес на премии "Грэмми 2021"

Британский певец Гарри Стайлс прошелся по красной дорожке в джемпере с V-образным вырезом, пиджаке, вельветовых штанах и желтых ботинках. При этом внимание фанатов привлек его сиреневый шарф из перьев: исполнителя сравнили с актрисой Эшли Тисдейл, которая впервые появилась в похожем аксессуаре в 2004 году.

Наряд Гарри Стайлса на премии "Грэмми 2021" высмеяли в сети

Поклонники подвергли критике образы участниц американской рок-группы Haim, которые для премии выбрали наряды модного дома Prada, напомнившие фанатам медицинскую форму.

Рок-группа Haim на премии "Грэмми 2021"

При этом рэпершу Чику папарацци запечатлели в ярком спортивном костюме, который по мнению пользователей сети, не соответствует дресс-коду мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • назван полный список победителей музыкальной премии "Грэмми 2021". Триумфаторами 63-й церемонии стали певицы Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Леди Гага и другие звезды.

  • Саундтрек к фильму "Джокер" и ремикс казахского диджея Imanbek стали лауреатами на 63-й церемонии вручения музыкальной награды американской Академии звукозаписи "Грэмми".

  • Лучшие наряды премии "Грэмми 2021". Фото Бейонсе, Дуа Липы, Билли Айлиш и других знаменитостей.