Грэмми 2021: назван полный список победителей музыкальной премии

Алексей Титофф
Алексей Титофф
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Грэмми 2021: назван полный список победителей музыкальной премии

В Лос-Анжелесе (США) прошла церемония награждения одной из главных музыкальных премий в мире Грэмми-2021.

Триумфаторами 63-й церемонии стали певицы Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Леди Гага и другие звезды, говорится на официальном сайте Grammy.

Полный список победителей Грэмми-2021:

Запись года:

  • Everything I Wanted – Билли Айлиш

Билли Айлиш с братом

Альбом года:

  • Folklore – Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

Песня года:

  • I can't breathe – хип-хоп-певица H.E.R

H.E.R

Лучший новый исполнитель:

  • Меган Джовон Рут Пит, более известная под псевдонимом Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion

Лучший сольный поп исполнитель:

  • Певец из Британии Гарри Стайлс с песней Watermelon Sugar

Гарри Стайлс

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой:

  • Леди Гага и Ариана Гранде – песня Rain on me

Ариана Гранде и Леди Гага

Лучшее музыкальное видео:

  • Бейонсе, ее дочь Блю Айви и нигерийский певец WizKid с видео на песню Brown Skin Girl

Бейонсе

Лучший альбом современной христианской музыки:

  • Канье Уэст

Канье Уэст

Как сообщал OBOZREVATEL, саундтрек к фильму "Джокер" и ремикс казахского диджея Imanbek стали лауреатами на 63-й церемонии Грэмми.

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