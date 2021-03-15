Грэмми 2021: назван полный список победителей музыкальной премии

В Лос-Анжелесе (США) прошла церемония награждения одной из главных музыкальных премий в мире Грэмми-2021.

Триумфаторами 63-й церемонии стали певицы Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Леди Гага и другие звезды, говорится на официальном сайте Grammy.

Полный список победителей Грэмми-2021:

Запись года:

Everything I Wanted – Билли Айлиш

Альбом года:

Folklore – Тейлор Свифт

Песня года:

I can't breathe – хип-хоп-певица H.E.R

Лучший новый исполнитель:

Меган Джовон Рут Пит, более известная под псевдонимом Megan Thee Stallion

Лучший сольный поп исполнитель:

Певец из Британии Гарри Стайлс с песней Watermelon Sugar

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой:

Леди Гага и Ариана Гранде – песня Rain on me

Лучшее музыкальное видео:

Бейонсе, ее дочь Блю Айви и нигерийский певец WizKid с видео на песню Brown Skin Girl

Лучший альбом современной христианской музыки:

Канье Уэст

Как сообщал OBOZREVATEL, саундтрек к фильму "Джокер" и ремикс казахского диджея Imanbek стали лауреатами на 63-й церемонии Грэмми.