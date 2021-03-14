Грэмми 2021: саундтрек к "Джокеру" и 20-летний диджей из Казахстана получили награды

Саундтрек к фильму "Джокер" и ремикс казахского диджея Imanbek стали лауреатами на 63-й церемонии вручения музыкальной награды американской Академии звукозаписи "Грэмми".

Одной из самых неожиданных новостей стала победа в номинации Best Remixed Recording 20-летнего диджея Imanbek с Казахстана. Он создал ремикс на песню Roses от исполнителя Saint Jhn и его версия трека стала хитом во всем мире.

В номинации за лучший саундтрек получила награду исландская композиторша Гильдур Гуднадоттир, которая написала музыку к оскаросному фильму "Джокер". Это уже ее вторая победа в этой номинации. В прошлом году Гуднадоттир получила награду за саундтрек к не менее известному сериалу "Чернобыль".

Статуэтку в лучшей песни, записанной для фильма, забрала Билли Айлиш. Она писала No Time to Die, которая войдет в будущий фильма о Джеймсе Бонде "007: не время умирать".

Кроме того, уже известны победители в еще нескольких номинациях. Клип Бейонсе на песню Brown Skin Girl признан лучшим в 2020 году. Канье Уэст победил в номинации за лучший альбом современной христианской музыки со своей работой Jesus Is King.

Лучшим танцевальным/электронным альбомом года признали Bubba от диджея Kaytranada. Также его песню 10% выбрали лучшей танцевальной записью, которую он создал с Kali Uchis.

Победители в главных категориях "Альбом года", "Запись года", "Песня года" и "Лучший новый исполнитель" станут известны позже. Dua Lipa и Post Malone претендуют сразу на первые три награды. Также за статуэтку за лучший альбом соревнуется Тейлор Свифт. А Бейонсе и Билли Айлиш претендуют на "Запись года".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Грэмми-2021" должен был состояться 31 января, но из-за COVID-19 его перенесли на полтора месяца. Музыкальная награда существует с 1958 года и присуждается ежегодно в 108 категориях в 30 музыкальных жанрах за голосованием уполномоченных членов Академии.