Лучшие наряды премии "Грэмми 2021". Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Лучшие наряды премии 'Грэмми 2021'. Фото

В воскресенье, 14 марта, в США состоялась ежегодная 63 церемония награждения музыкальной премии Грэмми, которую посетили множество знаменитостей.

Они появились в эффектных нарядах от популярных брендов. OBOZREVATEL собрал самые лучшие образы звезд (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, свою 28-ю награду за лучший R&B-трек взяла Бейонсе. Теперь она обладатель наибольшего количества наград за всю историю премии. А для своего триумфального вечера она выбрала платье Schiaparelli.

Бейонсе выбрала платье Schiaparelli

Дуа Липа взяла награду за лучший поп-альбом – и появилась в сверкающем наряде от Versace.

Дуа Липа в сверкающем наряде от Versace

Меган Thee Stallion в платье от Dolce&Gabbana взяла сразу две статуэтки – за лучшее рэп-исполнение и как лучший новый артист.

Меган Thee Stallion в платье от Dolce&Gabbana

Билли Айлиш выиграла одну из главных номинаций премии – "Запись года". И забрала статуэтку в total-Gucci.

Билли Айлиш предстала в total-Gucci

Ноа Сайрус, младшая сестра Майли, пришла на красную дорожку в платье Schiaparelli Haute Couture.

Ноа Сайрус в платье Schiaparelli Haute Couture

Тейлор Свифт для премии выбрала цветочное платье от Oscar de la Renta. Свой образ она также дополнила босоножками на каблуке нежно-розового цвета.

Тейлор Свифт для премии выбрала цветочное платье от Oscar de la Renta

Doja Cat выбрала длинное платье от Roberto Cavalli. Она выделилась глубоким декольте, которое подчеркнуло ее грудь.

Doja Cat выбрала длинное платье от Roberto Cavalli

Карди Би предпочла надеть яркий наряд, который выделил ее пышные формы, а также знаменитость сложно было не заметить из-за ее розовых волос и короткой стрижки.

Карди Би предпочла надеть яркий наряд

Напомним, "Грэмми" – это музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие фигуры из мира звукозаписи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • назван полный список победителей музыкальной премии "Грэмми 2021". Триумфаторами 63-й церемонии стали певицы Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Леди Гага и другие звезды.

  • Саундтрек к фильму "Джокер" и ремикс казахского диджея Imanbek стали лауреатами на 63-й церемонии вручения музыкальной награды американской Академии звукозаписи "Грэмми".

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