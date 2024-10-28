'Должен танцевать под дудку власти'. Актер Алексей Богданович рассказал о родном брате, занимающем руководящий пост в России

Народный артист Украины Алексей Богданович откровенно рассказал об отношениях с родным братом, проживающим в России. Актер говорит, что не общается с родственником.

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Об артисте он рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам Богдановича, его брат занимает руководящий пост в России, куда уехал более пятидесяти лет назад.

Известный украинский артист Алексей Богданович родом из Сумской области. Он из многодетной семьи, пятый ребенок в семье.

"Так получилось, что сестры в свое время остались жить в Украине, а братья – в России, – говорит Богданович. – Один покойный уже, поэтому у меня только один брат остался там. Мы перестали с ним активно общаться еще задолго до 24 февраля 2022 года, потому что отношения между нашими странами стали напряженными после аннексии Крыма. И буду откровенен, это опасно ему, не мне. Занимает руководящий пост в России, поэтому должен танцевать под дудку власти. Я его не осуждаю, он там с 20 лет, уже почти полвека. Как только окончил институт, поехал за распределением. Начал строить карьеру, стал известным человеком в определенных кругах, имеет хороший материальный статус, недвижимость, в частности, в Крыму. То есть ему есть что терять".

Алексей Богданович объяснил, почему не осуждает молчание одного человека о войне в Украине: "Позицию брата я знаю. Он человек нормальный, адекватный. Его голова не засорена пропагандой. А большего мне не нужно. Пусть в моей памяти мы останемся родственниками, а не врагами".

Актер также рассказал, когда прервалось его общение с братом: "ФСБ не дремлет, все мониторит. Зная это, мы поначалу стали меньше общаться. Говорили о погоде, о маме, еще тогда живой. А когда началась большая война, разговоры прекратились совсем. Наши супруги иногда списываются. Но никто ничего не расспрашивает. Я сказал жене, что не нужно рассказывать. Что захотят, сами узнают".

Полное интервью с Алексеем Богдановичем читайте на OBOZ.UA здесь.

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