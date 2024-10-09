Концерт певицы Лолиты Милявской, которая родилась в Закарпатье, однако со временем предала Родину и уехала зарабатывать кровавые рубли в Россию, сорвали члены семей оккупантов. Шоу коллаборантки должно было состояться в городе Раменское, однако местные активисты добились отмены выступления, вспомнив запроданке скандальную "голую вечеринку" Насти Ивлеевой.

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Как сообщают росмедиа, мероприятие с участием Милявской в Подмосковье отклоняют уже второй раз. Отмену концерта официально утвердил один из представителей местных властей.

Семьи российских оккупантов начали активно жаловаться на предательницу, поскольку она принимала участие в скандальной вечеринке Ивлеевой, обвиняемой в умышленном посягательстве на традиционные семейные ценности РФ и создании угрозы безопасности страны. Из-за массовых протестов заместитель председателя Раменского округа Залимхан Гаджиев подписал документ, утвердивший отмену концерта запроданки.

В опубликованном заявлении причиной отмены шоу Лолиты Милявской указали "социальное напряжение". Похоже, что со своей стороны коллаборантка не сильно огорчилась известию о том, что не сможет увидеть "любимых россиян".

"Я уже забыла, у меня столько гастролей. Даже нет сил вспоминать о каком-то мужике из Раменского", – отреагировала уроженка Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Лолита завещала развеять ее прах в Украине, а одну пробирку спустить в унитаз.

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