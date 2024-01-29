Все концерты в Европе и ОАЭ отменены: Россия отомстила певице Наргиз за поддержку Украины

Российская певица из Узбекистана, гражданка США Наргиз (Закирова), открыто выступившая против войны в Украине, за что ее депортировали из РФ и запретили въезд до 2072 года, в который раз подверглась мести со стороны Кремля. Власти страны-террористки добились отмены концертов проукраинской артистки в Европе и ОАЭ.

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Наргиз вышла к поклонникам с видеообращением, которое разместила на личной странице в Instagram. Певица объяснила, что с ней поступили так же, как с антивоенно настроенным юмористом и шоуменом Максимом Галкиным.

Как известно, накануне пародист рассказал, что путинские власти "нажали" на Индонезию, чтобы его не впускали в страну, где он должен был выступать.

"Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы – письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали. Все службы, как транспортные, так и пограничные, выражали доброжелательное удивление, чем я заслужил такую честь и такое персональное внимание от российской власти", – рассказывал несколько дней назад Галкин. Детальнее – в нашем материале.

Наргиз тем временем сообщила, что ее постигла такая же участь – Кремль решил отомстить ей за адекватную антипутинскую и проукраинскую позицию, поэтому "нажал" на организаторов ее туров и концертов в ЕС и ОАЭ, чтобы те отменили выступления без каких-либо конкретных причин.

"Европейский тур должен был начаться в середине ноября и завершиться в первых числах декабря. Это были Германия, Латвия, Чехия, а также Дубай в ОАЭ... В медиапространстве было много новостей о том, что якобы на концерты Наргиз не покупаются билеты, поскольку европейская публика объявила Наргиз бойкот. На самом же деле это грязная ложь", – прокомментировала певица.

Наргиз также подчеркнула, что организаторы концертов после "диалога" с Кремлем решили даже не извещать певицу лично о том, что ее выступления отменены.

"От себя хочу добавить и обратиться к своим преданным поклонникам. Все отмены моих концертов проходят не по моей воле и тем более не по моей вине. Организаторы туров и концертов, получив распоряжение от властей России об отмене, не нашли нужным сообщить об этом мне лично. Очень надеюсь, что деньги, потраченные на покупку билетов, вам возместили", – добавила Наргиз.

Напомним, на первую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину Наргиз решила поддержать украинцев и спела "Ой у лузі червона калина". Знаменитость набросила на себя флаг Украины и исполнила песню в центре автомагистрали.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наргиз засветила маникюр в сине-желтых цветах. Затем звезда поделилась реакцией украинцев на ее поддержку, оставив смайлик сердца.

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