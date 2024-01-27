Кремль 'надавил' на Индонезию, чтобы насолить Галкину за проукраинскую позицию: артист раскрыл, как РФ мешает ему выступать

Российское правительство написало письмо индонезийским коллегам с требованием запретить въезд эмигранту-юмористу с проукраинской позицией Максиму Галкину. Он раскрыл, что Кремль не впервые прилагает усилия, чтобы препятствовать его туру, из-за антироссийских шуток.

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В частности, в прошлом году с подачи россиян пародист не выступил в Казахстане, затем – в Таиланде, а в ОАЭ организаторов его концерта оштрафовали. Об этом Галкин рассказал на своей странице в Instagram.

Российские СМИ распространили фейк, что эмигранта не пустили в Индонезию из-за пророссийских взглядов страны. Однако комик опроверг эти новости, заверив, что с ним очень вежливо разговаривали, открыли визу и заключили все необходимые договоры.

Проблемы возникли уже во время проверки на паспортном контроле, где россиянину объяснили и затем еще и повторили, что правительство РФ настойчиво попросило не впускать Галкина на Бали.

"Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы – письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали. Все службы, как транспортные, так и пограничные, выражали доброжелательное удивление, чем я заслужил такую честь и такое персональное внимание от российских властей", – объяснил юморист.

Артист назвал вбросы пропагандистов о "черных списках" и "позиции правительства" по отношению к нему "смехотворными".

"В Таиланде российские власти работали по другой схеме – надавили на владельцев залов, имеющих прочные связи с российским консульством и российским туризмом. Забавно, что российское государство тратит на это время и усилия многих людей, которые могли бы себе найти более достойное применение во благо родины, нежели маниакальное преследование несогласных артистов зарубежом", – написал пародист.

Он также заявил, что воспринимает проблемы как "рабочие моменты в настоящее время", а российских блогеров и обманывающих людей СМИ пристыдил за попытку похайпить на его имени.

Ранее OBOZ.UA писал, что в день рождения друга Галкин вышел на сцену в Израиле и нарвался на гневные замечания жены. Все из-за его увлечения алкоголем и острых шуток.

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