''Никогда не забудем'': Наргиз потрясла исполнением песни, которая стала гимном несокрушимости украинцев. Видео

Советская и узбекская певица Наргиз, которая долгое время жила и строила карьеру в России, встала на сторону нашей страны. По случаю годовщины начала войны исполнительница решила поддержать украинцев и спела композицию "Ой у лузі червона калина". Она является украинской народной песней авторского происхождения и маршем сечевых стрельцов.

Видео дня

Ролик вокалистка опубликовала в Instagram. Знаменитость накинула на себя сине-желтый флаг и исполнила трек посреди автомагистрали. Под постом Наргиз написала: "2.24.22 never forget" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинцы были поражены данным жестом певицы, потому оставили много приятных слов под видеофрагментом. "Спасибо, с нами правда, с нами бог", "Спасибо, Наргиз. Воет воздушная тревога и вы в ленте с прекрасным голосом. Слезы градом", "Одна из немногих, кто понимает, спасибо за поддержку", "До мурашек...всегда знала, что вы лучшая! Ждем после победы с концертами у нас", – пишут люди.

Еще в начале войны лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который записался в территориальную оборону, исполнил композицию "Червона калина" в центре Киева. С тех пор мировые знаменитости, в том числе и группа "Pink Floyd", также в поддержку нашей страны стали петь отрывки марша сечевых стрельцов.

Что касается Наргиз, она осудила режим президента РФ Путина. 25 мая 2022 года артистку задержали в аэропорту Домодедово. Причиной этому, вероятно, стала критика звезды кремлевского диктатора. Позже певица была депортирована в Узбекистан, а ей самой, по словам адвоката, запретили посещать РФ до 2072 года.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что в годовщину полномасштабной войны Светлана Лобода поразила поклонников патриотическим клипом на песню "По-українськи". Вокалистка посвятила трек каждому украинцу, который ежедневно борется за свою свободу и возможность жить в независимой стране.

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