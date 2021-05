Все, что нужно знать о самом дорогом разводе в мире: оргии Гейтса, миллиардные активы и дружба с преступником

Билл и Мелинда Гейтс поразили общественность заявлением о разводе после 27 лет брака. Их разрыв поставил вопрос о разделе четвертого по размеру состояния в мире, которое оценивается почти в 130 млрд. долларов.

По словам экс-супругов, причиной стало то, что они не могут расти вместе как пара. Но в СМИ появляются все новые возможные и более правдивые причины развода миллиардера. OBOZREVATEL собрал всю известную информацию о самом дорогом и скандальном разводе в истории.

Билл Гейтс и Мелинда Френч поженились в 1994 году. На тот момент Биллу было 38 лет, и он уже два десятилетия руководил корпорацией Microsoft. Мелинде на момент свадьбы было 29 лет, и до этого она работала менеджером по маркетингу.

Билл Гейтс (а в 1994 году он стал богатейшим человеком США с состоянием 9 миллиардов) после свадьбы не только предпринимал попытки завести служебные романы с сотрудницами Microsoft, но и участвовал в порно-шоу и бывал на секс-вечеринках у Эпштейна.

Об этом писал его биограф Джеймс Уоллес. Он же и назвал основателя Microsoft "бабником". Так, в книге Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace ("Овердрайв: Билл Гейтс и гонка за контроль над киберпространством") Уоллес писал, что до свадьбы Гейтс часто устраивал холостяцкие вечеринки и нанимал стриптизерш, чтобы те плавали обнаженными в его бассейне. Биограф миллиардера подчеркивает, распутный образ жизни Гейтс начал вести еще в 80-х годах, и в его поведении ничего не изменилось даже после начала отношений с Мелиндой в 1988 году.

Как сообщает The New York Times (NYT), миллиардер не раз предлагал женщинам провести время вместе, в том числе и тем, кто работал на него в Microsoft. К примеру, в 2006 году Гейтс отправил электронное письмо сотруднице с приглашением на ужин, а через пару лет отправился по делам Фонда Гейтсов в Нью-Йорк с женщиной, которая работала в фонде, и пригласил ее поужинать. Последняя призналась журналистам, что почувствовала себя неловко и отшутилась, чтобы не отвечать на предложение Гейтса.

Отметим, что отношения с Мелиндой у миллиардера тоже начались со служебного романа – подчиненной и начальника.

Кроме того, в книге Джеймса Уоллеса сказано, что Билл Гейтс даже после нескольких лет отношений с Мелиндой продолжал видеться со своими бывшими девушками, в том числе с некой Энн Винблад. В книге приводится ее интервью, в котором она говорит, что Гейтс иногда проводил с ней выходные даже после женитьбы на Мелинде.

Одной из возможных причин разрыва Гейтсов может быть общение с зарегистрированным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, обвиненном в секс-торговле несовершеннолетними и повесившемся в тюрьме во время следствия. The Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что на решение развестись повлияло недовольство Мелинды общением супруга с Эпштейном.

Пресс-служба миллиардера подтвердила встречи Гейтса с Эпштейном, хотя и сказала, что они встречались только для обсуждения вопросов благотворительности. В статье NYT рассказали, что информации о том, что Гейтс вел с Эпштейном какие-то дела, нет.

При этом Мелинда Гейтс говорила супругу, что считает неприемлемым общение с Эпштейном, рассказал WSJ бывший сотрудник фонда Билла и Мелинды Гейтс. Однако несмотря на ее позицию, миллиардер продолжил встречаться с финансистом и делал это регулярно с 2011 года.

Американские СМИ узнали, что Гейтс часто летал на частном самолете Эпштейна и бывал на его вечеринках, званых обедах и других мероприятиях, где "обычно окружал себя молодыми и привлекательными женщинами". Также известно, что еще до свадьбы Гейтс сам устраивал подобные вечеринки, которые часто оканчивались оргиями с проститутками.

По данным издания, Мелинда знала, что ее муж общается с Эпштейном, но в статье NYT двухлетней давности были подробности, о которых раньше ей не было известно. Это заставило ее пойти к консультантам по разводу.

С разделом имущества Билла и Мелинды Гейтсов могут возникнуть сложности из-за разнообразной структуры принадлежащих им активов. В их числе – и акции на миллиарды долларов, и огромные сельскохозяйственные угодья, и даже записная книжка Леонардо да Винчи. На акции Microsoft приходится лишь около 20% – приблизительно $26 млрд.

Самым крупным активом Гейтса является инвесткомпания Cascade Investment, через которую он делал инвестиции в недвижимость, энергетический сектор и различные компании. Доля Гейтсов в инвестфонде оценивается в $29,9 млрд.

Супруги также входят в число крупнейших землевладельцев Америки и владеют несколькими дорогими домами, в том числе особняком в Вашингтоне площадью более 5,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какую долю акций Билл Гейтс передал жене. Бизнесмен перевел акции на 1,8 миллиарда долларов Мелинде в тот день, когда они объявили о разводе. Это стало первой из многих публичных сделок, которые еще предстоит совершить паре в процессе разделения многочисленных активов.