Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке

Известный имериканский миллиардер, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда приняли решение развестись после 27-ми лет в браке. Инициатором разрыва стала 56-летняя женщина, назвав в суде их союз "безвозвратно разрушенным".

Этой новостью пара поделилась в социальной сети Instagram в понедельник, 3 мая. Известно, что экс-супруги не заключали брачного контракта, а также в петиции Мелинда уточнила, что после развода "супружеская поддержка не нужна" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мы просим суд расторгнуть наш брак и пришли к выводу, что наш семейный союз закончился в тот день, который указан в соглашении о раздельном проживании", – говорится в петиции.

Напомним, что Билл и Мелинда поженились 1 января 1994 года. У экс-возлюбленных есть трое взрослых детей: 21-летний сын Рори Джон,18-летняя Фиби Адель и 25-летняя Дженнифер Кэтрин.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анджелина Джоли впервые рассказала о травме из-за развода со своим экс-супругом актером Брэдом Питтом. Знаменитость призналась, что игра в фильме "Те, кто желает мне смерти" исцелила ее в то непростое время.