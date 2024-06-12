Российская актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи Будько из "Сватов", продолжает поливать грязью украинских коллег, которые о ней уже давно не вспоминают. Россиянка, которую не пощадил алкоголизм, придумала новые басни об украинских актерах и "пророссийских" жителях Львова.

Кравченко в новом интервью искренне удивилась, почему украинцы высказываются по поводу политики, если "ничего в ней не понимают". Себя она, очевидно, возомнила как минимум политологом с многолетним стажем, потому что довольно смело высказывается о ситуации в чужой стране.

Кравченко вспомнила, что приезжала во Львов еще до распада Советского Союза в 90-х, и почему-то ей запомнилось, что местные жители попросили россиян привезти свои газеты. Анализируя это сейчас, путинистка пришла к выводу, что львовяне мечтают стать частью России.

"Еще давно мы играли с Михаилом Козаковым и приезжали во Львов. И уже тогда местные жители нас просили, чтобы мы газеты российские привозили. Это было в 90-х. Еще ничего не предвещало", – выдала россиянка.

В то же время она не понимает, почему частью террористической культуры не стремятся стать украинские актеры "Сватов". Россиянка считает, что они выполняют "заказы", поэтому и поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность своей страны.

"Политика – это такая страшная вещь", – схватилась за голову актриса, будто не она два месяца назад помолилась за российских оккупантові, которым представилась Валюхой.

Напомним, украинская актриса и звезда "Сватов" Анна Кошмал неоднократно заявляла, что Россия для нее – страна-агрессорка, поэтому она не желает больше появляться на одной съемочной площадке с актерами-россиянами. Услышав это, Кравченко набросилась на коллегу, назвала ее подлой и напомнила, как украинку лечили в Москве.

По мнению путинистки, этого достаточно, чтобы простить ей и другому актеру – Федору Добронравову – их желание уничтожить украинцев как народ.

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