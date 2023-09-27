'Иван Будько' развлекал оккупантов, а 'Лариса Буханкина' пела оды Путину: как актеры 'Сватов' отреагировали на войну в Украине

Сериал "Сваты", который снимала в Украине студия "Квартал 95" совместно с россиянами, можно считать по-настоящему культовым отечественным проектом. Забавные истории о семье Ковалевых-Бутько обожали миллионы зрителей, шутки от Ивана Степановича и Митяя Буханкина цитировали наизусть, а Ольга Николаевна и Валюха были любимицами публики. Впрочем, после 24 февраля 2022 года российские актеры, которых обожала украинская аудитория за их искрометные роли, показали свою настоящую сущность. Они не стали умалчивать террористическую, разрушительную и убийственную полномасштабную войну, вместо этого поддержали ее, а также принялись прославлять оккупантов и кремлевского диктатора Путина.

Украинские же актеры сериала, в частности, исполнительницы роли маленькой и взрослой Жени Ковалевой – София Стеценко и Анна Кошмал соответственно – пытались достучаться до коллег из РФ. Поняв, что это бесполезно, оставили попытки донести правду и осудили путинистов за их циничную позицию. OBOZREVATEL же предлагает вспомнить, что говорили о войне в Украине именно российские актеры "Сватов".

Федор Добронравов

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Иван Будько – один из самых любимых персонажей сериала среди его зрителей. Но актер, олицетворивший саркастического дедушку на экранах, навсегда стал для Украины врагом. Долгое время он не комментировал агрессию РФ, однако в июне 2022-го посетил госпиталь с ранеными оккупантами, где развлекал убийц и насильников своими песнями, желал им скорейшего выздоровления и благодарил за "героизм". Впрочем, удивляться такой позиции артиста не стоило. Еще в 2017 году СБУ запретила Добронравову въезд на территорию Украины на три года из-за поддержки аннексии Крыма.

Татьяна Кравченко

Исполнительница роли Валюхи Будько родилась в Донецке, поэтому актриса не просто поддержала Россию, но и предала Родину. Татьяна Кравченко с удовольствием рассказывает на пропагандистских каналах бред о "фашистах" в Украине, а еще поливает грязью Анну Кошмал, которую когда-то называла своей телевизионной внучкой. Теперь же "Валюха" называет коллегу "неблагодарной и подлой".

Людмила Артемьева

Позиция исполнительницы роли Ольги Николаевны до сих пор точно неизвестна. В начале полномасштабной войны в своих соцсетях она еще делала какие-то противоречивые заявления без какой-либо конкретики, например, писала: "Я никогда не присоединюсь к движению против войны. Призовите меня, когда появится движение за мир". Впоследствии актриса вовсе замолчала и больше по этой теме не высказывалась. Впрочем, как известно, игнорирование войны – это уже поддержка и помощь агрессору.

Анатолий Васильев

Актер играл в сериале деда Юру в течение четырех сезонов, а затем покинул проект. Еще в 2018 году Васильев попал в базу "Миротворец" за незаконное посещение аннексированного Крыма, куда приезжал с гастролями. Комментируя этот поступок, он нагло назвал полуостров "российским", добавив, что "это не обсуждается". Впоследствии артист начал прибегать к использованию классических пропагандистских нарративов, фантазируя: "Когда Украине начали "помогать" западные люди, туда пошли другие деньги, с помощью которых начали тотальную обработку населения и воспитание ненависти к России". Непосредственно полномасштабное вторжение россиянин не комментировал, однако его позиция очевидна – он распространяет лживые и циничные выдумки об Украине, своих украинских коллегах, а также бывшем продюсере "Сватов" и нынешнем президенте Владимире Зеленском.

Олеся Железняк

Одной из самых преданных фанаток Путина оказалась исполнительница роли Ларисы Буханкиной. В частности, на 70-летие кровавого диктатора актриса записала "щемящее" поздравление, в котором сказала такое: "Спасибо вам за чувство родины. Спасибо вам за то, что я своих мальчиков могу воспитывать как мальчиков, а свою девочку воспитывать как девочку. Я вас очень люблю! Я восхищаюсь вами. Я восхищаюсь тому, как вы держите удар. Я восхищаюсь вашим спокойствием. Я счастлива, что у меня, у моей семьи, у моей страны такой президент. Пусть Господь помогает вам и нам". На этом опальная путинистка не остановилась. Она не упускает возможности полить грязью Украину и украинских коллег, в том числе и Анну Кошмал. Оккупантов Железняк приравнивает чуть ли не к святым, а Россию называет "спасительницей".

Николай Добрынин

Актер, воплотивший на экранах Митяя Буханкина, на полномасштабную войну решил никак не реагировать. Соцсети он не ведет, поэтому там не найти никакой информации о позиции Добрынина. Известно, что в 2014 году актер с теплом отзывался об Украине, рассказывал, что здесь родился его брат. А в 2009 году артист даже купил в нашей стране земельный участок и собирался строить дом. Есть ли у него недвижимость в Украине – неизвестно.

Александр Феклистов

Исполнитель роли Сан Саныча Берковича – едва ли не единственный из российских актеров "Сватов", осудивший войну и поддержавший украинцев. В апреле 2022-го он записал обращение, в котором сказал: "Дорогие мои украинские коллеги, с кем я работал, кто меня помнит, хочу выразить вам слова солидарности. Мы здесь в России испытываем невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось. Но это все мелочи в сравнении с тем, что терпит сейчас Украина... Мой дядя, Валентин Моисеевич, во время Второй мировой войны погиб под Киевом. Вернее, пропал без вести. Так я не понимаю, зачем мы это повторяем. Это ужасно больно и горько". Также актер добавил, что не верит российским пропагандистам, пытающимся скрыть от российского народа правду о преступлениях оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кошмал объяснила, почему после 2014 года продолжила сниматься в сериале "Сваты" вместе с российскими коллегами, поддерживавшими аннексию Крыма. Актриса откровенно призналась, что не была политически осознанной и не углублялась в изучение всех этих тем, пытаясь их избегать в дальнейшем на съемочной площадке.

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