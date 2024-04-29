Валюха из 'Сватов' помолилась за российских окупантов: как сейчас выглядит Татьяна Кравченко, спившаяся и поддержавшая войну

На фоне слухов об алкоголизме российская актриса Татьяна Кравченко, известная, в первую очередь, по роли Валюхи Будько из "Сватов" появляется в публичном пространстве со странным поведением и составляет оды в поддержку российских убийц, на этот раз, из Чувашии.

Пропагандистские медиа называют это "сердечными пожеланиями бойцам". На видео, которое распространяется по сети, 70-летняя актриса в московском метро прячет свои жирные волосы за зеленым платком и "расплывается" в улыбке пока произносит "несколько слов" для оккупантов.

"Мои дорогие, это я, Таня Кравченко. Вы смотрели "Сваты"? Я там играю Валюху. Мои дорогие сыночки, чувашские бойцы, люблю вас, молимся за вас. Бог с вами. Приходите домой живыми, а мы будем ждать. С Богом!" – сказала Кравченко.

Стоит отметить, что пропагандистские медиа боятся критики в адрес многим любимой актрисе, поэтому возможность комментировать новость убирают. Однако в соцсети X продолжаются активные обсуждения, и, к слову, не очень приятные.

"А чего она выглядит как бомжиха?"

"Творческая ылита".

"Глаза безумные, бабка в маразме. Не помню ее в Сватах (или не узнаю)".

"Самое смешное, что она такая российская патриотка, а на всю жизнь запомнится по украинскому сериалу".

"Чего-то она здесь совсем старой выглядит, даже в "Сватах" выглядела лучше".

В июне прошлого года актрису уже видели в подозрительном состоянии, что указывало на ее любовь к бутылке. Тогда русскую звезду застукали в "романтичном разговоре" с унитазом в поезде, а потом ходить помогали другие люди, придерживая ее с обеих сторон.

Напомним, Татьяна Кравченко родом из Донецка, но еще в 2014 году поддержала оккупацию Крыма, предав Родину. С началом полномасштабного вторжения России она с удовольствием рассказывает на пропагандистских каналах бред о "фашистах" в Украине, а еще поливает грязью Анну Кошмал, украинскую актрису, которая с 24 февраля пыталась "достучаться" до коллег из страны-оккупанта.

Почти весь выдающийся актерский состав "Сватов" поддержал вооруженную агрессию России, среди них можно отделить только Александра Феклистова (Сан Саныч) и украинок Анну Кошмал (Женя взрослая) и Софию Стеценко (Женя в детстве), которые имеют устойчивую проукраинскую позицию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по словам Анны Кошмал, Феклистов всегда поддерживал украинцев и поэтому часто ссорился с коллегами по сериалу.

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