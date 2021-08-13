Внешность первого персонажа нового сезона 'Маски' связали со скандалом между Поляковой и Кароль

Телеканал "Украина" представил первого персонажа второго сезона проекта "Маска". Им стал герой по имени Скандал, появление которого сразу же начали связывать со спором между певицами Олей Поляковой и Тиной Кароль.

Скандал – это хрупкая маска, сделанная из кусочков зеркал. Соответствующий пост опубликовали на странице в Instagram шоу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Изысканную юбку костюма дизайнер Назар Дидык украсил страницами газет, на которых ведущий проекта Владимир Остапчук разглядел свое лицо и узнал еще одного человека. А кто это – станет известно позже.

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В комментариях под публикацией пользователи сети стали догадываться, что появление такой маски может быть связано со скандалом между артистками Олей Поляковой и Тиной Кароль. К слову, ранее в эфире шоу "Маска" Полякова назвала Кароль "плакальщицей", в результате чего ей пришлось объясниться перед своими поклонниками.

"Если Поляковой не будет в судьях, то там она", "Тина Кароль?", "Я думаю, что это Тина Кароль", – пишут люди.

Отметим, что Кароль согласилась с Поляковой, сказав, что она и дальше будет оплакивать умершего мужа, а жить будет ради сына. Говоря об этой ситуации, певица также заявила, что "есть дно, которое нельзя пробивать".

Позже Полякова поставила финальную точку в скандале с Тиной Кароль. Артистка отметила, что никогда ничего плохого не сказала бы о трагедии коллеги. Помимо этого, певица также заявила, что она честная и прямолинейная.

А сама Кароль призналась, что Поляковой не стоит касаться ее личных тем. Певица также попросила всех своих звездных коллег не переступать через эту черту.

Телеканал "Украина" также публично извинился перед Тиной Кароль за недоразумение в эфире.

Как сообщал OBOZREVATEL, Оля Полякова заявила, что считает скандал с Тиной Кароль слишком раскрученным. По словам знаменитости, артистке надо определиться – обидеться или продолжать делать пиар.