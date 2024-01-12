Виталия Белоножко провели в последний путь аплодисментами: стало известно, где похоронят артиста

В Киеве в Национальной филармонии 12 января простились с народным артистом Украины Виталием Белоножко, умершим от остановки сердца за три дня до этого. Певца провели в последний путь аплодисментами.

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Когда гроб выносили из зала, семья исполнителя и его коллеги едва сдерживали слезы. Артиста, как стало известно корреспонденту OBOZ.UA, похоронят на Байковом кладбище.

Церемония прощания длилась более трех часов. За это время к Светлане Белоножко, жене покойного, его сыну и внукам подошли десятки человек.

Среди них: военные, поклонники и коллеги звезды. У гроба стояли венки с лентами "От семьи Ротару" и "От семьи Лободы".

В филармонию пришли Иво Бобул, Надежда Шестак, Влад Дарвин и Тарас Петриненко с супругой, Владимир Талашко, Павел Зибров, композитор Александр Злотник, актер Петр Мага, певица Алла Кудлай и Аурика Ротару, Надежда Шестак и актер Дмитрий Линартович.

Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет пришел почтить Белоножко. Он отпел артиста и помолился. Больше о церемонии прощания – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Ранее OBOZ.UA писал, что народная артистка Украины Ольга Сумская, много лет дружившая с Виталием Белоножко, предположила, почему артист ушел из жизни внезапно и преждевременно, а Павел Зибров объяснил, почему певец в последние годы нигде не появлялся.

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