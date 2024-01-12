В Киеве прощаются с Виталием Белоножко: пришли Филарет и военные ВСУ, а Лобода и Ротару передали цветы

В Киеве в Национальной филармонии 12 января началось прощание с народным артистом Украины Виталием Белоножко. Три дня назад Украина потеряла известного певца, основателя и организатора Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец", сердце которого остановилось в больнице.

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Проститься с легендарным исполнителем пришли его родные, поклонники и военные. Корреспонденты OBOZ.UA уже на месте и рассказывают, как проходит церемония.

Начало прощания запланировано на 11:30, и продлится оно до 14:00.

За 5 минут до начала возле филармонии начали собираться желающие попрощаться и журналисты. В руках некоторых из них можно увидеть цветы.

Проститься с легендарным певцом пришел бывший народный депутат и кинопродюсер Николай Княжицкий.

Внутри уже ждала жена артиста Светлана Белоножко, принимающая соболезнования. Гроб украсили белыми розами, а вокруг расставили фото певца, среди которых много архивных снимков с женой.

В зале звучат песни исполнителя и транслируется видео с его концертов.

У гроба стоят венки с лентами "От семьи Ротару" и "От семьи Лободы". Скорее всего, коллеги артиста София Ротару и Светлана Лобода проститься лично не смогли, но прислали цветы. Также пришли военные ВСУ.

Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ныне почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет пришел почтить память Белоножко. Он отпел артиста и помолился.

В филармонию также пришли актер Владимир Талашко, композитор Александр Злотник, актер Петро Мага и певица Алла Кудлай.

Новость дополняется...

В интервью OBOZ.UA народный артист Украины Павел Зибров и его жена Марина рассказали о своем коллеге и друге Виталии Белоножко. Они признались, почему певец в последние годы отказывался выходить на сцену и практически не покидал свой дом. Подробности – в материале.

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