newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

В Киеве прощаются с Виталием Белоножко: пришли Филарет и военные ВСУ, а Лобода и Ротару передали цветы

Катерина Малай
Люди
3 минуты
25,4 т.
В Киеве прощаются с Виталием Белоножко: пришли Филарет и военные ВСУ, а Лобода и Ротару передали цветы

В Киеве в Национальной филармонии 12 января началось прощание с народным артистом Украины Виталием Белоножко. Три дня назад Украина потеряла известного певца, основателя и организатора Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец", сердце которого остановилось в больнице.

Видео дня

Проститься с легендарным исполнителем пришли его родные, поклонники и военные. Корреспонденты OBOZ.UA уже на месте и рассказывают, как проходит церемония.

Начало прощания запланировано на 11:30, и продлится оно до 14:00.

За 5 минут до начала возле филармонии начали собираться желающие попрощаться и журналисты. В руках некоторых из них можно увидеть цветы.

В Киеве прощаются с Виталием Белоножко: пришли Филарет и военные ВСУ, а Лобода и Ротару передали цветы

Проститься с легендарным певцом пришел бывший народный депутат и кинопродюсер Николай Княжицкий.

Внутри уже ждала жена артиста Светлана Белоножко, принимающая соболезнования. Гроб украсили белыми розами, а вокруг расставили фото певца, среди которых много архивных снимков с женой.

В Киеве прощаются с Виталием Белоножко: пришли Филарет и военные ВСУ, а Лобода и Ротару передали цветы
В Киеве прощаются с Виталием Белоножко: пришли Филарет и военные ВСУ, а Лобода и Ротару передали цветы
В Киеве прощаются с Виталием Белоножко: пришли Филарет и военные ВСУ, а Лобода и Ротару передали цветы

В зале звучат песни исполнителя и транслируется видео с его концертов.

В Киеве прощаются с Виталием Белоножко: пришли Филарет и военные ВСУ, а Лобода и Ротару передали цветы
В Киеве прощаются с Виталием Белоножко: пришли Филарет и военные ВСУ, а Лобода и Ротару передали цветы
В Киеве прощаются с Виталием Белоножко: пришли Филарет и военные ВСУ, а Лобода и Ротару передали цветы

У гроба стоят венки с лентами "От семьи Ротару" и "От семьи Лободы". Скорее всего, коллеги артиста София Ротару и Светлана Лобода проститься лично не смогли, но прислали цветы. Также пришли военные ВСУ.

В Киеве прощаются с Виталием Белоножко: пришли Филарет и военные ВСУ, а Лобода и Ротару передали цветы
В Киеве прощаются с Виталием Белоножко: пришли Филарет и военные ВСУ, а Лобода и Ротару передали цветы

Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ныне почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет пришел почтить память Белоножко. Он отпел артиста и помолился.

В Киеве прощаются с Виталием Белоножко: пришли Филарет и военные ВСУ, а Лобода и Ротару передали цветы

В филармонию также пришли актер Владимир Талашко, композитор Александр Злотник, актер Петро Мага и певица Алла Кудлай.

Новость дополняется...

В интервью OBOZ.UA народный артист Украины Павел Зибров и его жена Марина рассказали о своем коллеге и друге Виталии Белоножко. Они признались, почему певец в последние годы отказывался выходить на сцену и практически не покидал свой дом. Подробности – в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!