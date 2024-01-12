'За кулисами так растрогался, что заплакал'. Сумская предположила, почему Белоножко ушел из жизни так внезапно и преждевременно

Народная артистка Украины Ольга Сумская, много лет дружившая с Виталием Белоножко, предположила, почему артист ушел из жизни внезапно и преждевременно. По словам актрисы, певец в последние годы "не имел востребованности, которой стоил".

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Об этом Сумская рассказала в интервью OBOZ.UA. Прощание с народным артистом Украины проходит сегодня, 12 января, в Национальной филармонии в Киеве.

Ольга Сумская говорит, что ее семью связывает теплая дружба с семьей Белоножко: "Виталий приглашал на фестиваль "Мелодия двух сердец" еще наших родителей. Очень уважал их. Я помню, как они пели на сцене, а он за кулисами так расчувствовался, что заплакал – это было так трогательно".

"Каждый раз, когда выходил на телевидении какой-то сюжет о нашей семье, он всегда звонил и делился эмоциями, – продолжает Ольга. – Когда встречал нас с мужем, бархатным тембром здоровался, сыпал комплиментами. Пел: "Я Виталик, ты – Виталик, оба мы – Виталики". Он был очень светлым человеком. Настоящий народный артист Украины. Знаете, абсолютно не верится в то, что произошло, потому что он был, как всем казалось, в прекрасной форме".

"Мы не знаем всех обстоятельств, но иногда видела тоску в его глазах, – добавляет Сумская. – Прежде всего потому, что не имел востребованности, которой стоит. Он прекрасный певец, которого могли бы чаще приглашать. Возможно, это подкосило. Возьмите любую его песню – так трогательно может спеть только Белоножко".

"У него было непревзойденное чувство юмора. Только выходило какое-то мое интервью или сообщение в соцсети – писал мне сообщение, – признается артистка. – Очень точно умел что-то подчеркнуть или симпатично подколоть. Он часто мне по телефону напевал новые песни. Присылал "рыбу", без фонограммы, просто пение вживую. И спрашивал: "Как тебе, Олюня?" Еще часто называл меня "Лялюня", потому что меня родители так называли. Я всегда благодарила за то, что имею честь быть первым слушателем. Знаете, таких песен сейчас не хватает. А еще больше нам не будет хватать самого Виталия Белоножко. Это большая потеря".

Ранее ОBOZ.UA писал, что Павел Зибров объяснил, почему Виталий Белоножко в последние годы нигде не появлялся.

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